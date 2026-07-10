Nach Jahren steigender Kurse erleben Rüstungsaktien 2026 erstmals eine längere Korrektur. Diese hatte sich zuletzt auch beim Börsenneuling Vincorion bemerkbar gemacht. Doch im Gegensatz zu anderen Branchenvertretern hat sich die Aktie zuletzt bereits wieder erholt. Mit starken vorläufigen Umsatzzahlen kann der Konzern am Freitag nun auch überzeugen, der SDAX-Titel legt wieder zu.Vincorion hat auch im zweiten Quartal von den gestiegenen Rüstungsbudgets der westlichen Welt profitiert und den Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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