Paris (www.anleihencheck.de) - Der Ölpreis sank im Juni um 20,78%, nachdem er bereits im Mai um 19,26% gefallen war, so François Rimeu, Senior Strategist bei Crédit Mutuel Asset Management.Dieser massive Rückgang um 36% seit Ende April (der stärkste Rückgang innerhalb von zwei Monaten seit November 2008, die Corona-Krise ausgenommen) mache den Anstieg der vergangenen Monate vollständig zunichte und dürfte in den kommenden Monaten erhebliche Folgen haben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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