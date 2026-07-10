Wien (www.anleihencheck.de) - Nachdem der Konflikt im Nahen Osten zuletzt weniger präsent war, ist der Krieg nun wieder in vollem Gange, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die USA würden bereits den zweiten Tag lang Angriffe durchführen. Um die Fähigkeit Teherans zu weiteren Angriffen auf Schiffe in der Straße von Hormus zu schwächen, hätten die USA gestern rund 90 Ziele ins Visier genommen. Die neue Eskalation gefährde den vor drei Wochen vereinbarten Waffenstillstand in dem seit Ende Februar andauernden Konflikt. Der Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Meeresenge sei nahezu zum Erliegen gekommen, was die Ölpreise zumindest am Mittwoch merklich in die Höhe getrieben habe. Gestern habe die Lage am Ölmarkt wieder etwas entspannter ausgesehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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