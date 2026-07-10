© Foto: Sina Schuldt/dpaOliver Blumes Zukunftsplan findet im VW-Aufsichtsrat keine Mehrheit. Der Umbau soll nun etappenweise erfolgen, während der Betriebsrat ein Ultimatum stellt und die DZ Bank die Risiken für die Aktie skizziert.Volkswagen ist bei seinem Krisentreffen mit dem Aufsichtsrat konkrete Antworten schuldig geblieben. Nach der Sitzung am Donnerstagabend äußerte sich der Wolfsburger Autobauer nicht zu den seit Wochen kursierenden Spekulationen über einen möglichen Abbau von bis zu 100.000 Stellen und die Schließung mehrerer deutscher Werke. Der Umbau soll stattdessen in mehreren Etappen vorangetrieben werden, meldet das Handelsblatt. Stattdessen bekräftigte der Konzern bereits bekannte Ziele: Die …
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