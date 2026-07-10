Der neue Agent ChatGPT Work verbindet die Power von ChatGPT und Codex und lässt dich mit GPT-5.6 mit nur einer Anfrage Aufgaben mobil, im Web und auf dem Desktop bearbeiten. So wird ChatGPT zu einer Art Super-App. OpenAI verzückt die AI-Branche dieser Tage mit einem wahren Update-Reigen: Das heiß ersehnte Modell GPT-5.6 wurde samt Modellvarianten Sol, Terra und Luna endlich umfassend ausgerollt - dabei kommt GPT-5.6 Sol Ultra auch direkt in die Coding-Umgebung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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