Wochenvorschau: 13.-17. Juli 2026Die Handelswoche vom 13. bis 17. Juli 2026 steht ganz im Zeichen der US-Berichtssaison: JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs und Citigroup öffnen am Dienstag gleichzeitig ihre Bücher und geben den Rhythmus für den Sommer vor. Dazu liefern Technologiegigant ASML, Pharmaschwergewicht Johnson & Johnson und Streaming-Primus Netflix wegweisende Quartalszahlen. Konjunkturseitig sorgen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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