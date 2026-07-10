Nach den Qualitätswerten BOOKING HOLDINGS und KRAFT HEINZ wenden wir uns heute zwei Aktien zu, die genau das Gegenteil einer ruhigen Beteiligungsstory sind. Beide haben in den vergangenen Monaten eine scharfe Korrektur durchlaufen, für Anleger, die bereit sind, Volatilität in Kauf zu nehmen, entsteht in solchen Phasen häufig das mit Abstand attraktivste Chance-Risiko-Verhältnis. Genau darauf zielen wir heute ab: kontrollierte Turnaround-Spekulationen auf zwei etablierte Unternehmen, deren Kurse deutlich stärker gefallen sind, als es die operative Substanz rechtfertigen würde. Die Empfehlungen und Hintergründe gibt es in der Termin-Börse daily (KLICK HIER).
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