Xiaomi steht kurzfristig zwar unter Druck - wegen schwächerer Auto-Auslieferungen und steigender Speicher- und Chipkosten hat Morgan Stanley das Kursziel gesenkt. Doch genau in den nächsten Monaten reihen sich mehrere Auslöser aneinander, die der Aktie neuen Rückenwind geben könnten. Man sollte Xiaomi dabei nicht als reinen Handyhersteller sehen, sondern als Unternehmen, das ein ganzes Ökosystem aus Mensch, Auto und Zuhause aufbaut.Der Markt reagierte in den letzten Tagen vor allem auf die Hoffnung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär