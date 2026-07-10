London (www.anleihencheck.de) - US-Renditen stiegen diese Woche vor dem Hintergrund erneuter Nahost-Spannungen weiter an, Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Eine Normalisierung des Handels durch die Straße von Hormus liege in weiter Ferne. Präsident Trump habe das Waffenstillstandsabkommen für obsolet erklärt, doch die Märkte würden skeptisch bleiben, ob es zu einer wesentlichen Eskalation komme oder nicht. Taten würden mehr als Worte sagen und Anleger würden nicht glauben, dass die US-Regierung sich erneut in den regionalen Sumpf hineinziehen lassen wolle. Daher sei die Volatilität gering. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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