Die erste Jahreshälfte 2026 hat einmal mehr gezeigt, wie widerstandsfähig die Finanzmärkte sein können Zwar bleibt das makroökonomische Umfeld anspruchsvoll, getragen wurden die Märkte aber von einer aüergewöhnlich starken Gewinnentwicklung der Unternehmen. "Die erste Jahreshälfte hat eine wichtige Lehre hinterlassen: Als Aktien und Anleihen gleichzeitig unter Druck gerieten, stießen traditionelle Diversifikationsmechanismen an ihre Grenzen - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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