Dortmund (ots) -Sonne macht gute Laune und gebräunte Haut, aber auch Sonnenbrand, Falten und Hautkrebs.Dr. Richard Koch ist Facharzt für Dermatologie und Ärztlicher Leiter der Privatpraxis Haut & Haar in Dortmund-Mitte, spezialisiert auf Dermatologie, Allergologie, Haarmedizin, Lasertherapie und medizinische Ästhetik.Dr. Koch erläutert, warum Sonnenschutz für uns alle so wichtig ist:Unsere Haut wird durch die im Sonnenlicht enthaltene sog. Ultraviolette Strahlung geschädigt. Je heller die Haut und je intensiver die Sonnenstrahlung, desto stärker sind diese Schäden ausgeprägt.Der erfahrene Dermatologe betont: "Am wichtigsten ist stets, die direkte Sonneneinstrahlung so weit wie möglich zu meiden, sich also besser im Schatten als in der prallen Sonne aufzuhalten. Textile Schutzmaßnahmen wie z. B. Kopfbedeckungen oder langärmlige Kleidung, mitunter auch spezielle UV-Schutzkleidung, sind effektiver als kosmetische Sonnenschutzmittel."Sonnenschutz ist nicht gleich SonnenschutzDiese enthalten verschiedene Arten von Lichtschutzfiltern: "Mineralische Filter dringen nicht in die Haut ein und funktionieren über eine Reflektion des Sonnenlichts. Sog. chemische Filter ziehen in die Haut ein und wandeln dort UV-Strahlung in Wärme um", erklärt Dr. Koch.Sonnenschutzmittel werden gemäß ihrer Wirksamkeit eingeteilt. LSF ist die Abkürzung von Lichtschutzfaktor. Dieser gibt an, um welchen Faktor sich die Eigenschutzzeit der Haut durch ein Sonnenschutzmittel verlängert, bevor ein Sonnenbrand entsteht. So kann man sich mit LSF 30 also 30mal so lang der Sonne aussetzen wie ungeschützt. "Nach dem Schwimmen oder Schwitzen sollte aber immer nachgecremt werden", betont Dr. Koch.Je mehr Sonne, desto höher das Hautkrebs-RisikoDurch UV-Strahlung kommt es zu DNA-Schäden im Zellkern. Aus diesen entarteten Zellen kann sich dann im Laufe der Zeit Hautkrebs entwickeln. Das passiert nicht schlagartig, sondern ist ein kontinuierlicher Prozess. Es entstehen also zunächst Hautkrebsvorstufen, sog. Aktinische Keratosen.Die Privatpraxis Haut & Haar in Dortmund verfügt über eine der umfangreichsten und modernsten Laserabteilungen Deutschlands. Dr. Koch und sein Team können Hautkrebsvorstufen sehr präzise und schonend mit speziellen Lasern entfernen. Bei großflächigen Befunden kommt eine sog. Photodynamische Therapie (PDT) zum Einsatz. Dabei werden Hautkrebsvorstufen mithilfe einer kombinierten Creme-Licht-Therapie besonders gewebeschonend und ohne Ausfallzeit entfernt.Sonne lässt unsere Haut alternSonne verursacht aber nicht nur Hautkrebs, sondern ist auch der Hauptfaktor für vorzeitige Hautalterung. Durch die UV-bedingte Zerstörung kollagener Fasern erschlafft die Haut, es kommt zu Elastizitätsverlust und Faltenbildung.Auch dieses sog. Photoaging kann man inzwischen effektiv behandeln, z. B. mit innovativen Lasersystemen, um die Kollagenneubildung anzuregen und die Haut sichtbar zu verjüngen. "Ein weiteres, besonders effektives Verfahren ist das sog. Radiofrequenz-Microneedling. Diese innovative Therapie setzen wir in der Privatpraxis Haut & Haar besonders häufig bei UV-bedingten Hautschäden ein", berichtet Praxis-Gründer Dr. Richard Koch.UV-bedingte Pigmentstörungen wieder loswerdenNeben Hautkrebs und Falten führt Sonnenlicht auch zu Pigmentveränderungen der Haut. Aber auch sog. Blaulicht, welches z. B. von Bildschirmen ausgeht, kann Pigmentstörungen verursachen. Therapeutisch kommen in der Praxis Haut & Haar auch in solchen Fällen spezielle, Pigment-wirksame Lasersysteme zum Einsatz. Aber auch sog. Polynukleotide, ursprünglich aus Lachssperma gewonnen, können die Haut effektiv aufhellen.Dr. Kochs wichtigste Botschaft: Sonnenschutz ist nicht nur etwas für den Strandurlaub, sondern gehört in den Alltag. Vielen ist gar nicht bewusst, dass UVA-Licht auch Fensterglas fast ungehindert passiert. Das ist z. B. beim Autofahren relevant. Auch die Augen sollten vor der Sonne geschützt werden. UV-Strahlung kann zur Eintrübung der Augenlinse führen, also zum sog. Grauen Star. Eine Sonnenbrille ist daher im Alltag genauso wichtig wie am Strand.Sie leiden unter sonnenbedingten Hautschäden? Dann vereinbaren Sie jetzt einen Termin in der Privatpraxis Haut & Haar (https://www.hautundhaar.de/) in Dortmund!Haut & Haar - Privatpraxis Dr. KochWittekindstraße 3044139 Dortmund0231 29 29 28 28https://hautundhaar.dekontakt@hautundhaar.dePressekontakt:Dr. Richard KochWittekindstraße 3044139 Dortmund0231 29 29 28 28https://hautundhaar.dekontakt@hautundhaar.deOriginal-Content von: Haut & Haar - Privatpraxis Dr. Koch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183018/6312171