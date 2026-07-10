OpenAI hat sein Sprachmodell GPT-5.6 für alle Nutzer freigegeben. Gleichzeitig benennt das Unternehmen seine Apps um und führt ein neues System für Modellvarianten ein. So blickst Du durch. Die Veröffentlichung von GPT-5.6 erfolgt nur knapp nach der Bereitstellung von GPT-Live, einem neuen Audiomodell mit Vollduplex-Architektur, bei dem das Modell sowohl gleichzeitig sprechen und zuhören kann. GPT-5.6 hatte OpenAI schon Ende Juni in einer eingeschränkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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