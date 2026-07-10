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Strategy verkaufte in der vergangenen Woche 3.588 BTC für 216 Millionen Dollar, den größten Einzelverkauf des Unternehmens seit 2022. Gleichzeitig fiel der Bitcoin Kurs am 8. Juli auf 62.020 Dollar, nachdem Trump den Iran-Waffenstillstand für beendet erklärt hatte. Der Fear and Greed Index zeigt mit einem Wert von 22 extreme Angst im gesamten Kryptomarkt.

Die ETF-Zuflüsse kehrten Anfang Juli mit 510 Millionen Dollar über drei Tage kurzzeitig ins Positive zurück. Doch am 8. Juli flossen erneut 84,9 Millionen Dollar aus den Spot-Bitcoin-ETFs ab. Der Kurs bewegt sich damit zwischen widersprüchlichen Signalen. Institutionelle Anleger ziehen Kapital ab, während Whale-Wallets bei niedrigen Kursen akkumulieren. Dieser Artikel analysiert die ETF-Daten, die Strategy-Verkäufe und die technischen Marken für den Bitcoin Kurs im Juli. Er zeigt außerdem, wo ein anderer Einstieg die Rechnung grundlegend verändert.

Bitcoin Kurs unter Druck: Strategy verkauft Tausende BTC, während ETFs schwanken

Strategy bestätigte am 6. Juli den Verkauf von 3.588 BTC zwischen dem 29. Juni und dem 5. Juli laut einer Meldung von CoinDesk. Die Erlöse von 216 Millionen Dollar dienten der Finanzierung von Dividenden auf die Digital-Credit-Wertpapiere des Unternehmens. Nach dem Verkauf hält Strategy noch 843.775 BTC mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.476 Dollar. Der durchschnittliche Verkaufskurs lag bei etwa 60.000 Dollar pro Bitcoin. Bemerkenswert ist, dass Strategy nur wenige Tage zuvor 3.657 BTC zu höheren Kursen gekauft hatte. Michael Saylor hatte noch im Oktober 2025 versprochen, niemals Bitcoin zu verkaufen.

Parallel dazu erlebten die US-Spot-Bitcoin-ETFs im Juni den schlimmsten Abflussmonat seit ihrer Einführung im Januar 2024 laut TechTimes. Insgesamt flossen 4,5 Milliarden Dollar ab, wobei BlackRocks IBIT den Großteil verursachte. Am 3. Juli drehten die Zuflüsse mit 221 Millionen Dollar nach zehn Verlusttagen ins Positive. Es folgten drei weitere positive Tage mit insgesamt 510 Millionen Dollar. Doch am 8. Juli kippte die Richtung, und 84,9 Millionen Dollar verließen die Fonds.

Der Bitcoin Kurs handelt am 9. Juli bei rund 62.852 Dollar. Der tägliche RSI steht bei 48,58 und signalisiert Unentschlossenheit. Der Widerstand liegt bei 63.452 Dollar, der EMA50 bei 65.449 Dollar. Die Unterstützung befindet sich bei 61.979 Dollar. Wenn der größte Unternehmenskäufer anfängt zu verkaufen und BTC Billionen an neuem Kapital braucht, stellt sich die Frage, welche Einstiege kürzere Wege zum Ergebnis bieten.

Pepeto: Ein Pepe-Mitgründer baut ein Protokoll mit Nullgebühren-Handel und erwartetem Binance-Listing

Genau diese Frage beantwortet ein Projekt, das während der Panikphase Kapital einsammelte, statt es zu verlieren. Während BTC neue Tiefststände markierte, ging der Zufluss in eine andere Richtung.

Pepeto sammelte weiter Kapital, während BTC auf den niedrigsten Stand seit 21 Monaten fiel. Der Presale hat über 10 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar eingenommen, und dieses Kapital floss ein, als der Fear and Greed Index seine tiefsten Werte erreichte. Das erwartete Binance-Listing steht bevor, und dieses Ereignis markiert den Punkt, an dem der Presale-Preis endet und der Börsenhandel eine neue Bewertung schreibt.

Hinter Pepeto steht ein Pepe-Mitgründer, der das Modell bei einer Bewertung von 11 Milliarden Dollar bewiesen hat. Derselbe Supply von 420 Billionen Token trägt jetzt funktionierende Werkzeuge, die das Original nie lieferte. Eine Bridge wickelt Transfers zwischen verschiedenen Netzwerken ohne Kosten ab, und ein Bewertungssystem erkennt gefährliche Verträge vor einem Trade.

Bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde, hatte die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof den gesamten Smart-Contract-Code einer vollständigen Prüfung unterzogen und dessen Integrität bestätigt. Der Zeitpunkt des Einstiegs entscheidet über das Ergebnis, und Pepeto bietet den klarsten zeitlichen Vorteil, weil der Presale-Preis feststeht und das Listing den Moment erzeugt, in dem frühe Einträge sich von späten trennen.

Über 10 Millionen Dollar Zufluss während extremer Angst ist kein beiläufiges Interesse. Die offizielle Pepeto-Website zeigt jede Presale-Phase und die Bridge in Echtzeit, und dieses Niveau an funktionierender Infrastruktur vor dem Listing ist das, was die PEPE-Token-Geschichte möglich machte. Der Unterschied ist, dass diesmal verifizierte Werkzeuge das Ergebnis antreiben.

Fazit

Der Bitcoin Kurs braucht bei 1,3 Billionen Dollar Bewertung gewaltiges neues Kapital für eine Verdopplung. Bitcoin hat in früheren Zyklen kleine Einstiege in Vermögen verwandelt, obwohl keine Produkte hinter dem Token standen. Pepeto besitzt eine Roadmap, ein SolidProof-Audit und funktionierende Werkzeuge, und was ohne Produkte 11 Milliarden erreichte, liegt unter dem Potenzial eines Projekts mit mehr Infrastruktur. Die über 10 Millionen Dollar, die während der Angstphase einflossen, haben die Frage beantwortet, welcher Einstieg diesen Zyklus anführt. Wer jetzt den Presale nutzt, positioniert sich auf der Seite, die es am Ende bewiesen hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was signalisiert der Bitcoin Kurs nach dem Strategy-Verkauf?

BTC handelt bei 62.852 Dollar mit Widerstand bei 63.452 Dollar und Unterstützung bei 61.979 Dollar. Der Fear and Greed Index steht bei 22. Die Inflationsdaten am 14. Juli und das Fed-Meeting am 28. Juli setzen die nächsten Impulse für den Bitcoin Kurs.

Warum zieht Pepeto Kapital an, während der Bitcoin Kurs fällt?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar im Presale eingesammelt, während BTC auf ein 21-Monats-Tief fiel. Der feste Presale-Preis und das erwartete Binance-Listing bieten einen klaren Zeithorizont. Weitere Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.