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Wir führen momentan 35 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 60 %. In dieser Woche ist ein Limitkauf in unserem Nachbarland aufgegangen, wir haben eine Leserfrage ausführlich beantwortet, ein Kursziel angepasst und drei Updates geliefert. Heute gibt es die ersten Ziele für unsere verbleibenden beiden Neuaufnahmen und neue Stops. Betroffen sind unter anderem Zalando, Micron Technology, SK Hynix, Nemetschek, Bayer, TKH, Puma und Stellantis. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Der DAX ist nach seinem relative Stärke Ausflug wieder gelandet und damit zurück in seiner Seitwärtsrange, die seit 18 Monaten Gültigkeit hat. Die Konsolidierung an der NASDAQ durch Rücksetzer bei Chips und RZ-Infrastruktur hat sich in den letzten Tagen abgeschwächt. Beendet würde sie, wenn der kurzfristige Abwärtstrend überwunden wird.Der S&P500 bleibt dazwischen und seit Wochen relativ stabil um die 7.500 Punkte. Die gleichgewichtete Variante eilt von Rekord zu Rekord, weil sie stärker von der Rotation in defensive Werte profitiert, ähnlich wie der DOW JONES. Wir picken uns aus allen Segmenten die aussichtsreichsten Kandidaten raus und pflegen die Positionen progressiv.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!