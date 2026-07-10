Wenn dir Whatsapp und Facebook Messenger zu schnelllebig sind, kannst du deine Nachrichten jetzt mit Roost entschleunigen. Denn in der App bringen Vögel deine Nachrichten langsam ans Ziel. Mittlerweile sind wir es gewohnt, dass unsere Nachrichten sofort bei Empfänger:innen ankommen - egal, ob per Mail, Whatsapp oder Teams. Ständig erreichbar zu sein und jederzeit auf neue Nachrichten antworten zu müssen, kann aber anstrengend sein. Eine kostenlose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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