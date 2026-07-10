Kunden und Kundinnen der Sparkassen haben zurzeit oft noch mehrere Apps auf dem Handy, um Zahlungen zu autorisieren. Eine wird nun abgeschafft - die Funktion zieht um. Wohin? Und was müsst ihr nun tun? Wer online mit Kredit- oder Debitkarten der Sparkassen bezahlt, nutzt zur Freigabe derzeit oft noch die S-ID-Check-App. Diese ist Teil der gesetzlich vorgeschriebenen Zwei-Faktor-Authentifizierung, bei der zur Bestätigung einer Zahlung etwa Fingerabdruck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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