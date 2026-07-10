Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit der Vorjahresrate von 4,2% hatte die Inflation auf der Verbraucherpreisebene im Mai wohl ihren diesjährigen Höhepunkt erreicht, so die Analysten der Helaba.Die Benzinpreise seien im Juni spürbar gefallen - wenn auch deutlich weniger stark als der Rohölpreis. Benzin habe Ende des Monats im Schnitt noch immer fast vier Dollar pro Gallone gekostet und sei damit 30% teurer als vor dem Beginn des Irankriegs gewesen. Aber der Preisrückgang seit Mai dürfte den Verbraucherpreisindex für Juni insgesamt spürbar drücken, sodass dieser im Vormonatsvergleich um 0,1% fallen sollte. Bei der Vorjahresrate würden die Analysten für Juni mit 3,9% rechnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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