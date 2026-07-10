Köln (ots) -Der WDR sendet anlässlich des 80. Geburtstags von Nordrhein-Westfalen am 25. Juli um 20:15 Uhr eine Sommer-Party live aus Duisburg. Direkt am Rheinufer führen Anne Willmes (Leiterin Studio Siegen) und Moderator Sven Kroll ("Hier und heute" u.a.) durch einen abwechslungsreichen Abend voller Musik, regionaler Unterhaltung und Mitmachaktionen.WDR sucht den "NRW Sommer Champion 2026"Für die großen Sommer-Challenges der Live-Show sucht der WDR ab sofort Kandidatinnen und Kandidaten aus ganz Nordrhein-Westfalen. Einzelpersonen sowie Teams mit bis zu drei Personen können sich über eine erfolgreiche Teilnahme beim Quiz "Spiel für deine Region!" auf sommer.wdr.de bewerben und mit etwas Glück gegeneinander antreten. In außergewöhnlichen Spielen kämpfen die Teams um den Titel "NRW Sommer Champion 2026".Ein weiterer Höhepunkt der Sendung ist die Bekanntgabe der Ergebnisse des großen NRW-Votings "Welche sind die schönsten Ausflugsziele im Westen?". Auch hierfür können die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf sommer.wdr.defür ihre Favoriten abstimmen."Die volle Packung Sommer im Westen"Anne Willmes blickt mit Vorfreude auf den Abend: "Das ist die volle Packung Sommer im Westen - und noch dazu die schönsten Orte in NRW in einer Sendung - also der perfekte Urlaubsabend! Ich freue mich auf gute Musik, viel Action und darauf, unsere Zuschauer live zu treffen."Auch Sven Kroll freut sich auf die WDR Sommer-Party: "Das wird eine echt schöne Show mit tollen Gästen, Spielen und dann noch mitten im Ruhrpott mit den besten Zuschauern überhaupt. Das wird meine erste Samstag-Abend-Show und Anne Willmes und ich haben richtig Bock auf das, was da kommt."Zu den musikalischen Highlights der Sendung zählen die Sängerin LOI und der Musiker After Cooking aus Aachen. Passend zum Sommer gibt es erfrischende Cocktail-Kreationen zum Nachmixen, Grilltipps von Profis und weitere Live-Acts auf der Bühne.Die Sommer-Party gibt's am 25. Juli um 20:15 Uhr live im WDR Fernsehen, in der ARD Mediathek und natürlich kostenfrei vor Ort.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6312235