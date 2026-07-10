Hamburg (ots) -26,6 % der Zuschauer sahen gestern das ARD-Satiremagazin extra 3 mit Christian Ehring im Ersten, 1,44 Millionen Menschen blieben nach dem Fußball dran. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es sogar 32,3 % Marktanteil, ebenfalls ein Allzeitrekord. Die vergangenen vier Ausgaben verzeichneten Marktanteile zwischen 19,7 und 26,6 % - alles Spitzenwert, dank des hohen Interesses an der Fußball-Weltmeisterschaft und der Leistung des ganzes extra3-Teams. Ein starkes Signal für die Relevanz der vom NDR produzierten Satire-Sendung, die dieses Jahr 50. Geburtstag feiert.50 Jahre "extra 3" - Das große JubiläumSeit fünf Jahrzehnten steht "extra 3" für pointierte Satire, scharfen Humor und besondere Unterhaltung auf höchstem Niveau: Intelligent, provokant und gesellschaftlich relevant. 50 Jahre nach Gründung setzt das NDR Format weiterhin Maßstäbe - im linearen Fernsehen, in der ARD Mediathek ebenso wie auf digitalen Plattformen. Mit einer großen Jubiläumssendung im September feiert das gesamte "extra 3"-Team um Christian Ehring gemeinsam mit der deutschen Kabarett- und Satire-Szene diesen ganz besonderen Geburtstag. Eine 30-minütige Dokumentation widmet sich außerdem der Erfolgsgeschichte von "extra 3".Sendehinweis: extra3, immer donnerstags nach den tagesthemen, Das ErstePressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6312247