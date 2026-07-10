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WKN: A3D7VW | ISIN: IE000S9YS762 | Ticker-Symbol: LIN
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10.07.26 | 17:05
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ratgeberGELD.at
10.07.2026 14:09 Uhr
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(2)

Linde - LIN: Hormus, KI & Raumfahrt füllen die Kasse!

Rücksetzer zum 20er-EMA!

Vorbörsliches Kaufsignal bei der Linde-Aktie (LIN)! Nachfrage-Boom bei Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff & Spezialgasen!

Linde (LIN) - IE000S9YS762

Rückblick: Mit einem Kursplus von 19 Prozent konnte die Linde-Aktie im vergangenen Halbjahr überzeugen. Der Rücksetzer vom Allzeithoch zum 20er-EMA in Verbindung mit der gestrigen Umkehrkerze gibt Anlegern eine neue Chance für einen Long-Einstieg.

Linde-Aktie: Chart vom 09.07.2026, Kürzel: LIN Kurs: 525.56 USD, Tageschart Quelle: TWS



Mögliches bullisches Szenario

Bei diesem klassischen Pullback-Setup setzen wir den Trigger über der gestrigen Kerze. Die vorbörslichen Kurse signalisieren bereits ein entsprechendes Kaufsignal bei der Linde-Aktie. Das Kursziel nach Measured Move liegt bei 560 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Der Stop Loss unter der gestrigen Kerze ist für besonders vorsichtige Trader. Wer fundamental unterwegs ist, lässt sich von soliden Zahlen und der Krisenresilienz überzeugen und sahnt die stetig steigenden Dividenden ab.

Meinung

Linde ist der weltweit führende Anbieter von Industriegasen und Engineering-Lösungen. Zum Portfolio gehören unter anderem Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Spezialgase sowie Anlagen für die Gasproduktion. Der Konzern profitiert aktuell von mehreren strukturellen Wachstumstreibern. Die Spannungen rund um die Straße von Hormus verdeutlichen die Bedeutung einer sicheren Energieversorgung und erhöhen den Bedarf an Industriegasen für LNG-Terminals, Raffinerien und die chemische Industrie. Gleichzeitig sorgt der KI-Boom weltweit für milliardenschwere Investitionen in Rechenzentren und Halbleiterfabriken. Für die Herstellung moderner Chips werden hochreine Spezialgase benötigt, wodurch Linde zu den wichtigsten Zulieferern der Halbleiterindustrie zählt. Auch die Raumfahrt gewinnt an Bedeutung, da flüssiger Wasserstoff und Sauerstoff unverzichtbare Raketentreibstoffe sind und Linde zahlreiche Unternehmen der Branche beliefert. Hinzu kommen langfristige Chancen durch die Wasserstoffwirtschaft und Carbon Capture. Dank langfristiger Lieferverträge, hoher Eintrittsbarrieren und einer starken Preissetzungsmacht verfügt das Unternehmen über ein robustes Geschäftsmodell, das auch in wirtschaftlich schwierigen Phasen stabile Erträge ermöglicht. Fazit: eine rundum bullische Angelegenheit!


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 243.12 Milliarden USD
  • Meine Meinung zu LIN ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://markteinblicke.de/131509/2026/07/linde-mehr-als-nur-krisengewinner/
  • Veröffentlichungsdatum: 10.07.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von





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