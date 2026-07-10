© Foto: Anthony Behar - Sipa USADelta übertrifft im zweiten Quartal die Erwartungen, bestätigt die Jahresprognose und erhöht die Dividende. Die Nachfrage bleibt hoch - trotz Rekordkosten.Delta Air Lines hat im zweiten Quartal 2026 die eigenen Prognosen übertroffen und sieht sich für die zweite Jahreshälfte gut aufgestellt. Das Unternehmen erzielte nach eigenen Angaben einen Vorsteuergewinn von 1,4 Milliarden US-Dollar (bereinigt), obwohl die Treibstoffkosten so hoch ausfielen wie nie zuvor in einem Quartal. Der bereinigte Umsatz stieg auf den Rekordwert von 17,7 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 US-Dollar. Die bereinigte operative Marge belief sich auf 8,8 Prozent. Nach GAAP erzielte Delta einen …
Enthaltene Werte: US0258161092,US2473617023Den vollständigen Artikel lesen
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