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BTC fiel Anfang Juli 2026 auf 57.950 Dollar und markierte damit den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Im selben Zeitraum kauften die größten Wallets rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tiefpunkt. Strategy bestätigte gleichzeitig den Verkauf von 3.588 BTC für 216 Millionen Dollar und setzte damit die größte Einzeltransaktion in der Firmengeschichte. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren im Juni insgesamt 4,5 Milliarden Dollar an Nettoabflüssen und stellten einen neuen Negativrekord seit ihrer Einführung auf. Der Fear and Greed Index steht bei 22 und signalisiert extreme Angst im gesamten Kryptomarkt. Wer bestimmt die Bitcoin Prognose für den Rest des Monats, die Wale mit ihren Milliardenkäufen oder die Fondsmanager mit ihren Rekordverkäufen? Die Antwort auf diese Frage entscheidet über den weiteren Verlauf des Sommers. Dieser Artikel ordnet die widersprüchlichen Signale ein und zeigt, wohin informiertes Kapital in dieser angespannten Phase tatsächlich fließt. Die Bitcoin Prognose für Juli steht am Scheideweg, und genau dieser Scheideweg öffnet ein Fenster.

Bitcoin Prognose im Juli 2026 zwischen Rekordverkauf und massiver Wal-Akkumulation

BTC notiert am 9. Juli bei rund 62.850 Dollar nach einer Erholung vom 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar am 1. Juli. Der Juni endete mit einem Minus von über 20 Prozent, dem steilsten Monatsrückgang seit 2022. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut CoinDesk Nettoabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar und stellten damit einen Negativrekord seit der Einführung im Januar 2024 auf. BlackRocks IBIT trug mit 3,55 Milliarden Dollar vier Fünftel der Gesamtbelastung. Am 3. Juli kehrten die Zuflüsse mit 221 Millionen Dollar erstmals seit zehn Tagen ins Plus zurück und lieferten den ersten positiven Datenpunkt seit Wochen.

Strategy bestätigte den Verkauf von 3.588 BTC zwischen dem 29. Juni und dem 5. Juli für 216 Millionen Dollar zu einem Durchschnittspreis von 60.000 Dollar. Das Unternehmen hält 843.775 BTC zu einem Durchschnittskaufpreis von 75.476 Dollar und liegt damit deutlich unter Wasser. Citigroup senkte die 12-Monats-Bitcoin Prognose von 112.000 auf 82.000 Dollar. CoinDCX setzt das Basisziel für Juli bei 65.600 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar, wie Fortune berichtete.

Ein schwacher Arbeitsmarktbericht mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 löste einen Short Squeeze aus, der 450 Millionen Dollar an Positionen liquidierte. Gleichzeitig akkumulierten Wale 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe der 59.000-Dollar-Marke. Metaplanet baute seinen Bestand auf 43.000 BTC aus und wurde der drittgrößte börsennotierte Halter weltweit. Das FOMC-Treffen am 28. Juli gilt als nächster Katalysator für die Bitcoin Prognose. Doch bei 1,3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung liefert selbst das bullische Szenario von 70.000 Dollar von 62.850 Dollar aus nur elf Prozent. Genau diese Rechnung lenkt den Blick auf Einstiege, bei denen der Abstand zwischen Kosten und Ergebnis nicht von der Größe des Gesamtmarkts abhängt.

Pepeto und die Bitcoin Prognose: Wo der Abstand zwischen Einstieg und Ergebnis am größten ist

Wenn die Bitcoin Prognose über einstellige Prozentgewinne debattiert, sucht informiertes Kapital nach Projekten mit einem größeren Abstand zwischen Einstieg und Ergebnis. In dieser Phase fließt Aufmerksamkeit auf einen Presale, der unabhängig von der BTC-Richtung funktioniert.

Während die Bitcoin Prognose die Bildschirme füllt und die größte Kryptowährung unter 60.000 Dollar gefallen ist, baut Pepeto einen Handelsplatz auf, der Presale-Positionen auf den Tag des Listings vorbereitet. Ob institutionelle Halter verkaufen oder Privatanleger vor Angst erstarren, ein gebührenfreies Tauschsystem und automatische Vertragsprüfungen sind für jede Wallet relevant, die gerade Token hält. Pepeto arbeitet unabhängig davon, in welche Richtung sich Bitcoin bewegt, weil PepetoSwap und der Risk Scorer jedem Händler dienen, der sicher kaufen und ohne Gebühren handeln will.

Der Pepeto-Handelsplatz erklärt auch, warum das Projekt in der BTC-Berichterstattung neben der Analyse großer Coins auftaucht. Der Handelsplatz wandelt komplexe On-Chain-Daten in direkte Warnungen um, die Kapital vor riskanten Verträgen schützen. Der Risk Scorer kennzeichnet gefährliche Token, bevor ein einziger Dollar eingezahlt wird, und PepetoSwap schließt jeden Handel ohne Kosten ab, sodass Gebühren die Position nie verkleinern. Jeder Smart Contract hinter dem Presale durchlief eine vollständige Prüfung durch SolidProof, das den gesamten Code auditiert und verifiziert hat, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde.

Der Gründer des originalen Pepe-Coins leitet das Pepeto-Team, mit einem ehemaligen Binance-Experten auf der technischen Seite. Pepe erreichte 11 Milliarden Dollar mit 420 Billionen Token und keinerlei Produkten, was zeigt, welches Potenzial ein Projekt mit denselben Grundlagen und einem funktionierenden Handelsplatz eröffnet. Mehr als 10,38 Millionen Dollar, die während extremer Angst in den Presale flossen, zeigen, dass große Wallets das Ergebnis bereits kalkuliert haben. Die Marktlage bestätigt nur, dass Kapital am Seitenrand irgendwann Einstiege sucht, die große Coins in dieser Marktphase nicht mehr bieten können.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt eine Erholung von 57.950 Dollar auf rund 62.850 Dollar, doch das bullische Szenario von 70.000 Dollar liefert begrenzten Spielraum. Mehr als 10,38 Millionen Dollar, die während extremer Angst in einen Presale fließen, sind kein Zufall, sondern kalkulierte Überzeugung. Frühe Bitcoin-Käufer verwandelten kleine Beträge in ein Vermögen, weil sie Muster erkannten, die andere ignorierten, und Pepeto bietet mit demselben Gründer, geprüften Werkzeugen und einem bevorstehenden Binance-Listing die Möglichkeit, diesen Weg über die offizielle Pepeto-Website erneut zu gehen. Die Wallets, die jetzt einsteigen, könnten diejenigen sein, auf die der nächste Zyklus zurückblickt.

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FAQs

Was sagt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

CoinDCX setzt das Basisziel bei 65.600 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar, während Citigroup das 12-Monats-Kursziel auf 82.000 Dollar gesenkt hat. Wale kauften 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar, und die ETFs verzeichneten nach zehn Tagen erstmals wieder Zuflüsse von 221 Millionen Dollar.

Welcher Presale wächst, während Bitcoin fällt?

Pepeto hat während des Abschwungs mehr als 10,38 Millionen Dollar gesammelt, und auf der offiziellen Pepeto-Website sehen Anleger, dass der Presale auch in der Angstphase Kapital anzieht, weil die Werkzeuge bereits funktionieren und das bevorstehende Listing den Übergang zum offenen Handel markiert.