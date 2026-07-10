Bei Brockhaus Technologies (Empfehlung in FB 23/26) wird die Sondersituation konkret. Aus dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an Bikeleasing fließen dem Unternehmen nach Kosten und Steuern rund 240 Mio. € zu. Auf der Hauptversammlung am 19. August 2026 sollen nun Maßnahmen zur Rückführung von insgesamt rund 180 Mio. € beschlossen werden.Geplant ist ein öffentliches Aktienrückkaufangebot über bis zu 90 Mio. €. Der angestrebte Preis liegt bei 24,00 € je Aktie, anschließend sollen die Papiere eingezogen werden. Zudem will Brockhaus rund 183 Mio. € aus der Kapitalrücklage so umwandeln, dass weitere Ausschüttungen oder Kapitalmaßnahmen möglich werden.Die Aktie sprang daraufhin auf rund 22 € an, kam danach aber wieder auf 20,60 € zurück. In den kommenden Wochen besteht aber mindestens noch Potenzial bis zum geplanten Rückkaufpreis. Zwar müssen die Aktionäre noch zustimmen, doch die Investmentthese ist deutlich greifbarer geworden: Aus der günstigen Holding wird ein konkreter Kapitalrückführungsfall mit Aktienrückkauf, Einziehung und zusätzlicher Ausschüttungsfantasie. Mehr dazu in der nächsten FB-Ausgabe.





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