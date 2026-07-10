- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 20. August 2026 in den Räumen der Gesellschaft, RLG Systems AG, Karl-Hammerschmidt-Str. 40, 85609 Aschheim (Dornach) um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 20. August 2026 in den Räumen der Gesellschaft, RLG Systems AG, Karl-Hammerschmidt-Str. 40, 85609 Aschheim (Dornach) um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|14:38
|RLG Systems AG - HV am 20.08.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 20. August 2026 in den Räumen der Gesellschaft, RLG Systems AG, Karl-Hammerschmidt-Str. 40, 85609 Aschheim (Dornach) um 10:00 Uhr statt.Den...
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|14.01.
|EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Mutares hat den Verkauf von LiBCycle, einem Unternehmen der inTime Group, an die Reverse Logistics Group by Reconomy erfolgreich abgeschlossen
|EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Verkauf
Mutares hat den Verkauf von LiBCycle, einem Unternehmen der inTime Group, an die Reverse Logistics Group by Reconomy erfolgreich...
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|10.11.25
|RLG Systems AG: "Anhaltend starkes Umsatzwachstum" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
|- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ202511_0.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|07.10.25
|RLG Systems AG: "Geschäftsentwicklung zeigt sich positiv" - HV-Bericht von GSC-Research
|- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVRLG2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|13.08.25
|RLG Systems AG - HV am 23.09.2025
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 23. September 2025 in den Geschäftsräumen der RLG Systems AG, Karl-Hammerschmidt-Str. 40, 85609 Aschheim (Dornach) um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen...
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