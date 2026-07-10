Ein Entwickler hat das schier Unmögliche geschafft: Er führt eines der leistungsstärksten KI-Modelle der Welt lokal auf einem handelsüblichen Laptop aus. Der verblüffende Proof of Concept zeigt eindrucksvoll, wohin die Reise bei lokaler KI geht. Normalerweise erfordern Künstliche Intelligenzen der Spitzenklasse gewaltige Rechenzentren oder zumindest extrem hochgerüstete Workstations mit hunderten Gigabyte Arbeitsspeicher. Doch der Entwickler Vincenzo, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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