Die SpaceX-Aktie hat nach dem Börsengang bereits für Gesprächsstoff gesorgt. Jetzt legt ein Analystenhaus mit einer Einschätzung nach, die selbst bei Optimisten aufhorchen lässt. Für Anleger zählt nun, ob hinter der Fantasie auch genug operative Substanz steckt - und wo die Grenzen liegen.- Raymond James sieht SpaceX bei 800 Dollar je Aktie.- Starship, Starlink und KI-Infrastruktur stehen im Zentrum der These.- Die Bewertung bleibt extrem anspruchsvoll.Raymond James liefert den bislang aggressivsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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