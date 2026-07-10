NexGold Mining Corp. hat neue Ergebnisse aus seinem laufenden RC-Infill-Bohrprogramm im Goldboro-Projekt in Nova Scotia vorgelegt. Die jüngsten Analysen bestätigen erneut hochgradige Goldmineralisierung nahe der Oberfläche, darunter Spitzenwerte von 12,06 g/t Gold über 6 Meter sowie 3,84 g/t Gold über 18 Meter. Aufgrund der starken Resultate erweitert das Unternehmen das Programm von ursprünglich 30.000 auf 40.000 Bohrmeter, um die Kontinuität und Detailtiefe der Mineralisierung in den geplanten Abbauzonen weiter zu präzisieren.



Ziel der Arbeiten ist es, bestehende Ressourcen von der Kategorie "angezeigt" in die höherwertige Kategorie "gemessen" zu überführen und die Modelle für die ersten Produktionsjahre zu verfeinern. Bislang wurden 154 Bohrlöcher mit insgesamt 6.685 Metern ausgewertet, weitere Ergebnisse stehen noch aus. Das Programm ist zu rund 62% abgeschlossen und soll bis ins vierte Quartal 2026 fortgeführt werden.



Parallel dazu kündigte NexGold an, eine fällige Mindestzahlung aus einem Royalty-Abkommen mit Sprott Streaming durch die Ausgabe von rund 800.000 Aktien zu begleichen. Das Unternehmen betont, dass die neuen Daten wichtige Grundlagen für die laufende Projektbewertung und eine mögliche Bauentscheidung für Goldboro liefern.



NexGold ist ein auf Gold spezialisiertes Unternehmen mit Vermögenswerten in Kanada und Alaska. Der Goliath-Goldkomplex des Unternehmens, zu dem die Lagerstätten Goliath, Goldlund und Miller gehören, befindet sich im Nordwesten von Ontario.



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