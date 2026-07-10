Nach deutlichen Verlusten in den vergangenen Wochen und Monaten springt die Aktie des Stablecoin-Emittenten Circle am Freitag im vorbörslichen US-Handel plötzlich um mehr als 13 Prozent nach oben. Eine Entscheidung der US-Aufsichtsbehörde OCC fiel zugunsten des Unternehmens aus und eröffnet ganz neue Perspektiven für das operative Geschäft. • Circle erhält die US-Zulassung für eine eigene Treuhandbank ("Circle National Trust"). • Barreserven des Stablecoins USDC können künftig direkt statt über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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