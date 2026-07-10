Mainz (ots) -
Woche 29/26
Sa., 11.7.
13.40 ZDFsportstudio live
Triathlon: WM-Serie
Männer und Frauen
Bitte Ergänzung beachten:
Expertin: Anne Haug
So., 12.7.
17.15 ZDFsportstudio live
Triathlon: WM-Serie
Mixed Staffel
Bitte Ergänzung beachten:
Expertin: Anne Haug
Woche 34/26
So., 16.8.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
9.03 37°Leben (HD/UT)
WG mit Oma. Zwischen Fürsorge, Uni und Start-Up
Deutschland 2026
Im Streaming: 14. August 2026, 05.00 Uhr bis 16. August 2031
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6312319
Woche 29/26
Sa., 11.7.
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Männer und Frauen
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Expertin: Anne Haug
So., 12.7.
17.15 ZDFsportstudio live
Triathlon: WM-Serie
Mixed Staffel
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Woche 34/26
So., 16.8.
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Deutschland 2026
Im Streaming: 14. August 2026, 05.00 Uhr bis 16. August 2031
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