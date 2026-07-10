Eschborn (ots) -- Mit dem ab sofort bestellbaren dynamischen Kompaktwagen knüpft Kia an den Anfang seiner GT-Tradition an, die der ebenfalls speziell für Europa konzipierte cee'd GT 2013 begründete- 215 kW (292 PS) starker Allradler mit elektronisch geregeltem Fahrwerk sprintet in 5,6 Sekunden auf Tempo 100- Virtuelles Schaltgetriebe und künstlich erzeugter Motorsound machen die hohe Fahrdynamik "klassisch" erlebbar- Alltagstauglicher Allrounder: Viel Platz, variabler Gepäckraum, bis zu 505 km Reichweite, kurze Ladezeiten, bis zu 1,5 Tonnen Anhängelast- Exklusive Designmerkmale, Zweifarb-Lackierung, luxuriöse Serienausstattung, volle Konnektivität von KI-Assistent bis Videostreaming- Ab 57.840 Euro**, 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*** und 8 Jahre Batteriegarantie***Kia hat seine GT-Tradition 2013 mit der Sportversion des speziell für Europa konzipierten Kompaktwagens cee'd (so die damalige Schreibweise) begründet. Beim weiteren Ausbau ihrer Palette elektrischer GT-Modelle knüpft die Marke jetzt an diesen Ursprung an: Der Kia EV4, die vollelektrische Alternative im Kompaktsegment und ebenfalls made in Europe, kann ab sofort als 215 kW (292 PS) starker GT bestellt werden. Die allradgetriebene Sportversion des 4,45 Meter langen Stromers mit elektronischer Dämpferkontrolle und spezieller Fahrwerksabstimmung beschleunigt in 5,6 Sekunden auf Tempo 100. Durch ein virtuelles Schaltgetriebe und einen künstlich erzeugten Motorsound wird die hohe Fahrdynamik "klassisch" erlebbar. GT-spezifische Design- und Ausstattungselemente sowie eine Zweifarblackierung mit schwarzem Dach untermauern den sportlichen Charakter. Zugleich ist der EV4 GT mit bis zu 505 Kilometern Reichweite, kurzen Ladezeiten, viel Platz, variablem Gepäckraum, 230-Volt-Steckdose (V2L-Funktion) und 1,5 Tonnen Anhängelast (gebremst) ein voll alltagstauglicher Allrounder. Er ist serienmäßig nahezu voll ausgestattet und bietet ein luxuriöses Interieur inklusive vielfach elektrisch einstellbarer und belüfteter "Premium Relaxation"-Sportsitze vorn, Sitzbezügen in hochwertiger Veloursledernachbildung, Premium-Soundsystem von Harman/Kardon und sequenzieller Ambientebeleuchtung. Der Grundpreis des EV4 GT beträgt 57.840 Euro**, inbegriffen ist die bei Kia übliche 7-Jahre-Herstellergarantie sowie eine achtjährige Akkugarantie (oder 160.000 km). Die Auslieferung des EV4 GT startet noch in diesem Monat.Seit dem Start mit dem cee'd GT und dessen Dreitürer-Variante procee'd GT hat die Marke das "Kia GT"-Erlebnis konsequent weiterentwickelt. 2017 folgte mit dem Stinger GT eine moderne Sportlimousine in klassischer Gran-Turismo-Tradition. Ende 2022 brachte Kia mit dem Crossover EV6 GT* sein erstes vollelektrisches Hochleistungsmodell auf den Markt, das auf Anhieb zum "World Performance Car of the Year 2023" gekürt wurde. Anschließend hat Kia die Palette seiner Elektrosportler um die SUVs EV9 GT*, EV5 GT* und EV3 GT* erweitert. Als Kompaktwagen bringt der EV4 das "Kia GT"-Erlebnis jetzt besonders nah an die Straße.Er mobilisiert mit seinen beiden Motoren (vorn 145 kW/197 PS, hinten 70 kW/95 PS) ein maximales Drehmoment von 468 Nm, das die kraftvolle Beschleunigung ermöglicht. Die Fahrwerksabstimmung erhöht die Kurvenstabilität, während die elektronische Dämpferkontrolle (ECS) kontinuierlich für eine optimale Dämpfungsanpassung sorgt und mithilfe des "Road Preview"-Systems zum Beispiel auch Schlaglöcher erkennen kann. Ein spezieller GT-Fahrmodus passt die Kraftübertragung, die Lenkungsrückmeldung, die Federung und die Cockpit-Displays an und sorgt damit für ein besonders eindrucksvolles Fahrerlebnis. Intensivieren lässt es sich durch das virtuelle Schaltgetriebe (Virtual Gear Shift, VGS), das die Gangwechsel eines Automatikgetriebes haptisch und optisch simuliert, sowie durch das künstlich erzeugte Motorgeräusch (Active Sound Design, ASD), das dynamisch auf Tempo- und Lastwechsel reagiert und so eine lebendige digitale Klangkulisse schafft.Die 81,4-kWh-Batterie des EV4 GT kann an einer entsprechend leistungsfähigen Gleichstromstation in 31 Minuten von 10 auf 80 Prozent schnellgeladen werden. Durch einen optional erhältlichen 22-kW-On-Board-Charger wird auch das preiswertere Wechselstromladen deutlich beschleunigt. Die Ladezeit von 10 auf 100 Prozent verkürzt sich dadurch um mehr als drei Stunden auf 3:55 Stunden (Ladezeit bei 11 kW: 7:15 Stunden). Besonders bequem erledigen lässt sich das Stromtanken unterwegs mit dem Ladeservice Kia Charge, der über einen einzigen Account Zugang zu mehr als 1,1 Millionen Ladepunkten in 27 europäischen Ländern bietet, darunter über 200.000 in Deutschland.Charakteristischer Auftritt mit 20-Zoll-Rädern und GT-typischen Neon-AkzentenMarkante Erkennungsmerkmale der Sportversion sind die speziell gestalteten 20-Zoll-Leichtmetallräder, die optional mit Performance-Reifen von Michelin erhältlich sind (limitierte Verfügbarkeit), die neonfarbenen Bremssättel vorn mit GT-Schriftzug sowie eine vertikale Rippenstruktur an Front- und Heckschürze. Vom Grundmodell unterscheidet sich die GT-Version außerdem durch die Zweifarblackierung, die wie die Karosseriefarbe Blue Flame Metallic zum Serienumfang gehört. Gegen Aufpreis lässt sich das schwarze Dach auch mit den Farben Wolfgrau Metallic, Pentametal Metallic und Deluxeweiß Pearl kombinieren. Darüber hinaus ist der EV4 GT einfarbig in Zilinaschwarz Metallic oder mit einer Mattlackierung in Ivory Silber erhältlich (jeweils optional).Auch im sportlich-edlen Interieur mit abgedunkeltem Dachhimmel finden sich die Kia-GT-typischen Neon-Akzente, unter anderem an den Halbschalen-Sportsitzen und als "12-Uhr-Markierung" am Dreispeichen-Sportlenkrad. Die Lenkradtaste zur Fahrmodus-Wahl und die Sicherheitsgurte sind ebenfalls neonfarben. Zum dynamischen Flair trägt zudem die sequenzielle Ambientebeleuchtung bei, die mit den GT-Fahrmodi verknüpft ist. Dank des langen Radstands von 2,82 Metern bietet der Innenraum fünf Personen bequem Platz, wobei auch die Fondpassagiere viel Bein- und Kopffreiheit genießen. Der praktische Gepäckraum mit höhenverstellbarem Boden und Gepäcknetzösen hat ein Fassungsvermögen von 359 Litern.Breites Infotainment-Angebot, bequeme OTA-Updates und Hightech-AssistenzIm Cockpit weist das breite Panoramadiplay mit den Bildschirmen des digitalen Kombiinstruments und des Navigationssystems (jeweils 31,2 cm/12,3 Zoll) auf die umfassende Konnektivität des EV4 GT hin. Das Infotainmentsystem beinhaltet die Online-Dienste Kia Connect, die unter anderem Echtzeitinformationen und App-gesteuerte Fernbedienungsfunktionen bieten, sowie einen KI-basierten Sprachassistenten, den Bezahlservice Kia In-Car-Payment und ein breites Entertainmentangebot inklusive Musik- und Videostreaming (kostenpflichtig, mit kostenlosen Testzeiträumen). Smartphones lassen sich über Android Auto und Apple CarPlay kabellos in das Infotainmentsystem integrieren, Softwareaktualisierungen sind als Over-the-Air-Update (OTA) erhältlich****.Die luxuriöse Serienausstattung beinhaltet über die genannten Elemente hinaus zum Beispiel eine Memory-Funktion für den Fahrersitz, Head-up-Display, sensorgesteuerte elektrische Heckklappe, Wärmepumpe für die Innenraumklimatisierung, ergänzend zur V2L-Funktion eine V2X-Hardware-Vorbereitung (V2H/V2G) und eine zusätzliche induktive Ladestation, sodass zwei Smartphones gleichzeitig nebeneinander aufgeladen werden können. Auf der kurzen Sonderausstattungsliste finden sich neben den schon erwähnten Optionen ein Glasdach mit elektrischem Schiebedach und ein "Digital Key 2.0", mit dem sich das Smartphone als Autoschlüssel nutzen lässt.Serienmäßig an Bord ist auch das gesamte Spektrum der für den EV4 erhältlichen Assistenzsysteme. Dazu gehören unter anderem ein aktiver Totwinkelassistent mit Monitoranzeige, Rundumsichtkamera, fernbedienbarer Parkassistent, navigationsbasierte adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, Autobahnassistent 2.0 mit Spurwechselunterstützung, Frontkollisionswarner 2.0 und ein Ausstiegsassistent.# # #Über KiaKia ist eine globale Mobilitätsmarke mit der Vision, nachhaltige Mobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und Gesellschaften weltweit zu schaffen. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung 1944 in der Mobilitätsbranche tätig. Kia hat heute weltweit etwa 52.000 Beschäftigte, ist in über 190 Märkten vertreten, betreibt Produktionsstätten in sechs Ländern und verkauft rund drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Kia ist ein Vorreiter bei der Popularisierung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen und entwickelt vielfältige Mobilitätsdienste, um Millionen von Menschen rund um den Globus zu ermutigen, die für sie besten Fortbewegungsarten zu erkunden. Der Markenslogan "Movement that inspires" ("Bewegung, die inspiriert") verdeutlicht die Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch seine Produkte und Services zu inspirieren.Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Deutschland vertreten (www.kia.com/de). Die 100-prozentige Kia-Tochter mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main erzielte im Jahr 2025 einen Marktanteil von 2,1 Prozent und bei reinen Elektroautos von 2,8 Prozent.Nur wenige Kilometer von der Deutschland-Zentrale entfernt ist Kia Europe ansässig. Die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Mobilitätsanbieters betreut von Frankfurt aus 39 Märkte. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina, Slowakei, betreibt das Unternehmen seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen, in der seit 2025 auch vollelektrische Kia-Modelle produziert werden.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).Weitere Informationen unterpress.kia.com/de.* Kia EV3 GT, Stand 07/2026 (Modelljahr 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 215 kW (292 PS): Stromverbrauch kombiniert 18,1 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.Reichweite gewichtet (max.): 501 km.Kia EV4 GT, Stand 07/2026 (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 215 kW (292 PS): Stromverbrauch kombiniert 17,9 kWh/100 km (mit Michelin-Performance-Reifen: 19,2); CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 505 km (mit Michelin-Performance-Reifen: 473 km).Kia EV5 GT, Stand 07/2026 (MJ 2026, Strom/Reduktionsgetriebe); 225 kW (306 PS): Stromverbrauch kombiniert 18,6 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 476 km.Kia EV6 GT (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 448 kW (609 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 450 km.Kia EV9 GT (Strom/Reduktionsgetriebe; 374 kW (508 PS): Stromverbrauch kombiniert 21,7 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 510 km.** UVP, zzgl. Überführungskosten*** Gemäß den jeweils gültigen Hersteller- bzw. Mobilitätsgarantiebedingungen. Fahrzeuggarantie max. 150.000 km. Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen u.a. bei Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie**** Für Neufahrzeuge ab Modelljahr 2027 mit einem ccNC-Infotainmentsystem oder ccNC-Navigationssystem bietet Kia 7 Jahre kostenfreie Updates der Fahrzeug- und Infotainmentsoftware im sogenannten "Over-the-Air"-Verfahren (OTA) an. Das Kartenmaterial ist hiervon exkludiert. Durch die Online-Navigation, die im ersten Jahr kostenfrei getestet werden kann, wird das Kartenmaterial kontinuierlich aktualisiert. Beide Services können nach Ablauf des kostenfreien Testzeitraums von 1 bzw. 7 Jahren über den Kia Connect Store kostenpflichtig verlängert werden.Pressekontakt:Kia Deutschland GmbHSusanne MickanLeiterin UnternehmenskommunikationDüsseldorfer Straße 3665760 EschbornE-Mail: presse@kia.deOriginal-Content von: Kia Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33685/6312322