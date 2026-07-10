Seit Anfang Juli ist das umstrittene PFOF-Modell Geschichte. Die befürchteten Gebührenerhöhungen bleiben zwar aus. Doch für Anleger:innen wird es schwieriger zu durchschauen, wo Kosten entstehen. Von der Couch aus Aktien kaufen oder den ETF-Sparplan steuern: Neobroker wie Trade Republic oder Scalable Capital haben mit ihren Apps den Aktienhandel für Millionen von Menschen zugänglich und vor allem günstig gemacht. Während Neobroker für eine Aktienorder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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