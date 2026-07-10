Du postest auf Linkedin, aber weißt nie, warum manche Beiträge mehr Reaktionen bekommen und andere floppen? Bei t3n MeisterPrompter erfährst du, wie du mit KI deine eigenen Postings auswertest und daraus konkrete Regeln für neuen Content ableitest. Social Media ist wie Glücksspiel, oder? Ein Beitrag funktioniert, der nächste versinkt in der Nichtbeachtung.Â Woran das liegt, verrät oft ein Blick in die eigenen Daten. In der aktuellen Folge des Podcasts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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