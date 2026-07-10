Angesichts der wieder aufgeflammten Spannungen im Nahen Osten scheuten die Anleger eine klare Positionierung. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den am Donnerstag kräftig erholten Tech-Index Nasdaq 100 0,3 Prozent im Minus auf 29.636 Punkte. Dennoch zeichnet sich ein Wochengewinn von einem Prozent ab. Den am Vortag moderat freundlichen Dow Jones Industrial erwartet IG 0,2 Prozent höher bei 52.580 Punkten, womit sich der Rückgang für die Woche noch auf 0,6 Prozent beliefe.Alle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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