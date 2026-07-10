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Ripple bringt XRP als erste Kryptowährung auf das Trikot eines großen US-College-Sportprogramms, und die Nachricht verbreitete sich am 8. Juli über die gesamte Sportpresse. Kansas Athletics verkündete einen mehrjährigen Sponsoringvertrag mit Ripple, der das XRP-Logo auf allen Trikots der Jayhawks platziert. Der XRP Kurs steht trotz dieser historischen Partnerschaft bei rund 1,09 Dollar und liegt damit 70 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,65 Dollar. Die Zuflüsse in XRP-ETFs steigen seit acht Wochen in Folge und erreichten ein Gesamtvolumen von 1,47 Milliarden Dollar. Standard Chartered senkte das XRP-Jahresendziel dennoch von 8,00 auf 2,80 Dollar, ein Schnitt um 65 Prozent. Der CLARITY Act verfehlte sein Zeitfenster am 4. Juli, und der Senat kehrt erst am 13. Juli zurück. Der XRP Kurs steht damit zwischen institutionellem Vertrauen und politischem Stillstand. Dieser Artikel ordnet die Trikot-Partnerschaft, die ETF-Daten und die Kursziele für den weiteren Verlauf ein. Und er zeigt, welcher Einstieg in dieser Phase einen Hebel bietet, der nicht vom Senat abhängt.

XRP Kurs zwischen historischer Trikot-Partnerschaft und acht Wochen ETF-Zuflüssen

Kansas Athletics gab am 8. Juli eine Partnerschaft mit Ripple bekannt, bei der das XRP-Logo auf allen Trikots der Jayhawks erscheint, wie The Block berichtete. Es ist das erste Mal, dass eine Kryptowährung auf dem Trikot eines NCAA-Division-I-Programms integriert wird. Ripple-CEO Brad Garlinghouse ist Absolvent der University of Kansas und spendete 35 Millionen Dollar an seine Alma Mater. Der Fünfjahresvertrag umfasst Branding an Sportstätten und digitalen Kanälen, dazu Finanzbildungsprogramme für Studierende. Der XRP Kurs reagierte kaum und notiert am 9. Juli bei rund 1,09 Dollar.

Der Token liegt 70 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025, bei einer Marktkapitalisierung von rund 70 Milliarden Dollar. Spot-XRP-ETFs verzeichneten acht Wochen in Folge positive Zuflüsse, mit einem Gesamtvolumen von 1,47 Milliarden Dollar, wie wallstreet-online berichtete. Die Nettoabflüsse bei Bitcoin- und Ethereum-ETFs im selben Zeitraum stehen in scharfem Kontrast zu dieser positiven Serie. Standard Chartered senkte das XRP-Jahresendziel von 8,00 auf 2,80 Dollar, was den Markt aufhorchen ließ. Rund 123 Millionen XRP wurden kürzlich von Börsen abgezogen, ein Anstieg von 200 Prozent, der auf Akkumulation hindeutet.

Der CLARITY Act liegt im Senat auf Eis und kommt frühestens Ende Juli zur Abstimmung. Ein Tagesschluss über 1,20 Dollar wäre das erste technische Signal für eine Trendwende im XRP Kurs. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnitt von 1,17 Dollar, und der Widerstand liegt bei 1,18 bis 1,20 Dollar. Doch selbst ein Ausbruch auf 1,50 Dollar liefert nur 30 Prozent. Bei 70 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht XRP massives Kapital für einen echten Kurswechsel. Diese Begrenzung lenkt den Blick auf Einstiege, bei denen ein einzelnes Ereignis den Abstand zwischen Kosten und Ergebnis bestimmt.

Pepeto: Der Presale mit funktionierenden Werkzeugen während der XRP Kurs auf den Senat wartet

Während der Token auf politische Entscheidungen und ETF-Zuflüsse angewiesen bleibt, arbeiten andere Projekte bereits mit funktionierenden Werkzeugen. In dieser Lücke positioniert sich ein Presale, der seinen Wert nicht von einem Senatsbeschluss abhängig macht.

Wenn jeder Presale am Markt Käufer bittet, ein Produkt zu finanzieren, das noch nicht existiert, verändert derjenige mit funktionierenden Werkzeugen den gesamten Wettbewerb. Pepeto entscheidet diesen Wettbewerb sofort, weil die Plattform bereits live arbeitet, während jeder andere Presale ein Versprechen verkauft. PepetoSwap wickelt Token-Handel ohne Gebühren ab, sodass Kapital zwischen Positionen rotiert, ohne bei jeder Bewegung an Wert zu verlieren. Die Cross-Chain-Bridge sendet Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass Wallets frei den besten Einstieg verfolgen können, egal auf welcher Chain er liegt.

Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der eine Bewertung von 7 Milliarden Dollar ohne jedes Produkt erreichte, leitet das Pepeto-Team, und Pepeto trägt dieselben 420 Billionen Token mit einem vollständigen Handelsplatz, der bereits im Hintergrund läuft. Analysten sehen in der Kombination aus dem aktuellen Presale-Einstieg und dem bevorstehenden Listing Potenzial, das keine XRP Kurs Prognose bei der aktuellen Marktkapitalisierung bieten kann. Mehr als 10,38 Millionen Dollar, die während eines Markteinbruchs gesammelt wurden, zeigen echte Überzeugung, und ein ehemaliger Binance-Experte im Team erklärt, warum das bevorstehende Listing ernstes Gewicht trägt.

SolidProof hat jeden Vertrag im Presale geprüft und den gesamten Code vor der Öffnung für Anleger auditiert und verifiziert, sodass die Sicherheitsprüfung, für die andere Käufer extern bezahlen, bereits abgeschlossen ist. Das Binance-Listing ist das einzelne Ereignis, das Presale-Positionen in börsengehandeltes Vermögen verwandelt. Unter allen Einstiegen, die in diesem Zyklus verfügbar sind, bietet Pepeto als einziger Presale bereits funktionierende Werkzeuge mit einem Ergebnis, das vom Listing abhängt.

Fazit

XRP hält die ETF-Geschichte mit 1,47 Milliarden Dollar an Zuflüssen und den historischen Trikot-Deal mit Kansas, doch der XRP Kurs kämpft bei 1,09 Dollar um einstellige Wochengewinne. Doch der Einstieg, bei dem die Werkzeuge bereits laufen, das Audit abgeschlossen ist und das Binance-Listing näher rückt, zeigt weiterhin auf Pepeto. Frühe BTC-Käufer verwandelten kleine Einstiege in ein Vermögen, und jeder von ihnen sagt, er hätte am Anfang mehr kaufen sollen, und dieselbe Struktur bildet sich gerade um die offizielle Pepeto-Website. Dieses Fenster schließt sich, wenn das Listing den Presale-Einstieg beendet, und die Entscheidung fällt jetzt.

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FAQs

Was bedeutet der Ripple-Deal mit Kansas für den XRP Kurs?

XRP wird als erste Kryptowährung auf dem Trikot eines großen NCAA-Programms erscheinen, was die Sichtbarkeit bei Millionen Sportfans erhöht. Der Fünfjahresvertrag umfasst Branding und Bildungsprogramme, doch der XRP Kurs reagierte bisher kaum und notiert bei 1,09 Dollar, weil der CLARITY Act im Senat feststeckt.

Warum fließt Kapital in den Pepeto-Presale während eines Abschwungs?

Mehr als 10,38 Millionen Dollar, die während eines Markteinbruchs gesammelt wurden, zeigen Überzeugung, und die offizielle Pepeto-Website zeigt Handelswerkzeuge, die bereits funktionieren und Haltern die frühe Position geben, bevor das bevorstehende Listing den Presale-Einstieg beendet und den Markt öffnet.