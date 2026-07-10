Erfahrener, weltweit führender Experte im Bereich PSA soll die Portfoliostrategie, die operative Umsetzung und das Wachstum auf der internationalen Plattform von SureWerx stärken

SureWerx, ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, Sicherheitsprodukten, Werkzeugen und Ausrüstungslösungen, gab heute die Ernennung von Erik Pertot zum VP/GM SureWerx EMEA bekannt. Pertot wird direkt an CEO Scott Dowell berichten und die Bereiche Wachstum, Produktion sowie M&A-Aktivitäten in Europa für das gesamte globale Portfolio des Unternehmens leiten.

Erik bringt mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Technik, Qualität, Marketing, Vertrieb, internationale Lieferkette, Produktmanagement und allgemeine Unternehmensführung bei SureWerx ein. Er verfügt über fundierte Fachkenntnisse in der Branche für persönliche Schutzausrüstung und kann auf eine erfolgreiche Bilanz bei der Leitung komplexer, Compliance-kritischer Programme, Change Management und der Förderung des Wachstums in einem multinationalen Umfeld zurückblicken.

Zuletzt war Pertot als Global General Manager für den Bereich Schuhe und Fallschutz bei Protective Industrial Products (PIP) tätig, wo er zudem leitende Führungspositionen im Portfoliomanagement innehatte. Davor bekleidete er eine Reihe von Positionen mit zunehmender Verantwortung bei Honeywell Safety Products, darunter Global Line of Business Leader, Director Portfolio Management, Director Offering Management, Global PPE Product Quality Leader und Engineering Technical Leader für intelligenten Gehörschutz. Im Laufe seiner Karriere hat er Maßnahmen zur Vereinfachung des Portfolios geleitet, Fusionen und Übernahmen begleitet, Werks- und Lagerverlagerungen gesteuert und dazu beigetragen, globale PSA-Geschäfte auszubauen, wobei er einen starken Fokus auf Umsetzung, Compliance und Kundenbedürfnisse legte.

"Erik ist eine starke globale Führungskraft, die über den strategischen Weitblick, die operative Disziplin und die Produktkompetenz verfügt, um unser Wachstum in Europa voranzutreiben", sagte Scott Dowell, CEO von SureWerx. "Er bringt eine überzeugende Kombination aus Führungserfahrung in den Bereichen Vertrieb, Fertigung und Portfoliomanagement mit und hat sich in komplexen internationalen Organisationen als fähig erwiesen, Ergebnisse zu erzielen. Während wir in der Region weiter expandieren und neue Chancen verfolgen, wird Erik eine wichtige Rolle dabei spielen, unsere Geschäftstätigkeit zu stärken, unsere Wachstumsagenda voranzutreiben und langfristigen Wert für SureWerx zu schaffen."

"Ich freue mich sehr, bei SureWerx einzusteigen und zur nächsten Wachstumsphase des Unternehmens beizutragen", sagte Pertot. "SureWerx verfügt über ein starkes Markenportfolio, eine klare Position im Markt und bedeutende Chancen, weltweit weiteren Mehrwert zu schaffen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die Umsetzung zu stärken, Innovationen zu fördern und für Kunden und Partner im gesamten Unternehmen Ergebnisse zu erzielen."

Pertot hat einen MBA der Staffordshire University, einen MPhil in Informatik und Technologie mit Schwerpunkt auf ATEX-Konstruktion der ARU Cambridge University sowie einen B.Sc. in Elektrotechnik der Universität Triest. Er spricht fließend Englisch und ist Muttersprachler in Italienisch und Slowenisch.

Über SureWerx

SureWerx mit Hauptsitzen in Vancouver (Kanada), Chicago (Illinois) und den West Midlands (Großbritannien) ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, Sicherheitsprodukten sowie Werkzeug- und Sicherheitslösungen. SureWerx vermarktet seine Sicherheitsprodukte unter zahlreichen eigenen Marken, darunter Jackson Safety, Sellstrom, Pioneer, PeakWorks, ADA Solutions, Armor Tile, Access Tile, Due North, K1, Avenger, Nautilus, MEGAComfort, NEOS, Oberon, FALL SAFE und Reliance Fall Protection. SureWerx vertreibt seine Werkzeuglösungen unter den eigenen Marken JET, Strongarm, American Forge Foundry, STARTECH und ITC. SureWerx bietet Zugang zu seinen Marken über sein Vertriebsnetz, das weltweit die Branchen Industrie, Bauwesen, Sicherheit, Elektrotechnik, Versorgungswirtschaft, Rohstoffindustrie, Transport und Logistik, Kfz-Ersatzteilmarkt sowie Lagerhaltung bedient. SureWerx ist ein Portfoliounternehmen der Partners Group.

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