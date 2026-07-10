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SK HYNIX Rekord IPO am US-Aktienmarkt



Der südkoreanische Speicherchiphersteller SK HYNIX hat im Zuge einer Zweitnotiz in den USA rund 177,9 Mio. neue "American Depositary Shares" (ADS) platziert, die als ADRs gehandelt werden. Der Ausgabepreis lag bei etwa 149 US Dollar je ADS, die Papiere sollen ab heute an der Nasdaq Global Select Market unter dem Kürzel "SKHY" handelbar sein. Insgesamt flossen dem Unternehmen dabei rund 26,5 Mrd. US Dollar zu. Zehn ADS entsprechen einer Stammaktie, wodurch das US-Angebot etwa 2,5 % der ausstehenden Aktien abbildet. Laut LSEG war die Platzierung mehr als siebenfach überzeichnet.



Operativ verwies SK HYNIX zuletzt auf ein sehr starkes erstes Quartal 2026: Der Umsatz lag bei rund 52,6 Bio. Won, der operative Gewinn bei etwa 37,6 Bio. Won und der Nettogewinn bei ca. 40,3 Bio. Won. Als Treiber nennt das Unternehmen vor allem die anhaltende Nachfrage im KI-Umfeld, unter anderem nach höherwertigen Speicherlösungen wie HBM sowie Server DRAM und eSSDs. Gleichzeitig plant SK HYNIX nach eigenen Angaben höhere, bedarfsorientierte Investitionen (u. a. Kapazitätsausbau und Ausrüstung), um Angebot und Finanzierung robust auszubalancieren.



Hinweis: Auf die SK HYNIX ADR sind Zertifikate auch über HSBC handelbar.













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Quelle: HSBC









Der südkoreanische Speicherchiphersteller SK HYNIX hat im Zuge einer Zweitnotiz in den USA rund 177,9 Mio. neue "American Depositary Shares" (ADS) platziert, die als ADRs gehandelt werden. Der Ausgabepreis lag bei etwa 149 US Dollar je ADS, die Papiere sollen ab heute an der Nasdaq Global Select Market unter dem Kürzel "SKHY" handelbar sein. Insgesamt flossen dem Unternehmen dabei rund 26,5 Mrd. US Dollar zu. Zehn ADS entsprechen einer Stammaktie, wodurch das US-Angebot etwa 2,5 % der ausstehenden Aktien abbildet. Laut LSEG war die Platzierung mehr als siebenfach überzeichnet.Operativ verwies SK HYNIX zuletzt auf ein sehr starkes erstes Quartal 2026: Der Umsatz lag bei rund 52,6 Bio. Won, der operative Gewinn bei etwa 37,6 Bio. Won und der Nettogewinn bei ca. 40,3 Bio. Won. Als Treiber nennt das Unternehmen vor allem die anhaltende Nachfrage im KI-Umfeld, unter anderem nach höherwertigen Speicherlösungen wie HBM sowie Server DRAM und eSSDs. Gleichzeitig plant SK HYNIX nach eigenen Angaben höhere, bedarfsorientierte Investitionen (u. a. Kapazitätsausbau und Ausrüstung), um Angebot und Finanzierung robust auszubalancieren.Hinweis: Auf die SK HYNIX ADR sind Zertifikate auch über HSBC handelbar.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC





