Im fünften Monat in Folge kaufen Insider deutlich mehr Aktien, als sie verkaufen. Die Kaufquote bleibt mit 90% sehr hoch. Auffällig ist jedoch: Bei zwei Highflyern des deutschen Aktienmarktes trennen sich Führungskräfte bereits den zweiten Monat in Folge von Anteilen. Im Juni waren neun von zehn Insider-Transaktionen Käufe. 45 Mal griffen Vorstände und Aufsichtsräte bei Aktien des eigenen Unternehmens zu, nur fünfmal wurde verkauft. Die Kaufquote liegt damit bei 90% und hält sich im fünften Monat in Folge auf oder über dieser Schwelle. Seit dem Hoch im Februar mit 97,6% geht sie allerdings leicht zurück. Für das erste Halbjahr stehen damit insgesamt 255 Käufe bei 279 Transaktionen zu Buche. Das entspricht einer Kaufquote von 91,4%. Die vollständige Übersicht aller Insider-Transaktionen im Juni haben wir wie gewohnt in einer separaten Tabelle zusammengestellt. Unter den wenigen Verkäufern fallen zwei interessante Wiederholungstäter auf: Infineon und der ehemlige Depotwert Elmos Semiconductor. Infineon legte 2026 in der Spitze um 135% zu und markierte am 22. Juni bei 88,83 Euro ein Allzeithoch. Danach fiel die Aktie zeitweise auf unter 70 Euro zurück. In diesem Umfeld verkauften Aufsichtsrat Peter Gruber am 8. Juni und Vorstand Andreas Urschitz am 16. Juni Aktien zu Kursen von jeweils über 80 Euro. Auch Elmos Semiconductor zählte zu den großen Gewinnern. Die Aktie hat sich binnen zwölf Monaten fast verdreifacht und erreichte Anfang Mai bei ...

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