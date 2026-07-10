Der Fracking-Boom machte die USA zur Energie-Großmacht. Die Fracking-Firmen selbst wurden jedoch vielerorts zu Verlierern. Die KI-Investitionswelle könnte einem ähnlichen Muster folgen. Für Anleger wird deshalb entscheidend, wo die Gewinne am Ende tatsächlich landen. Der Fracking-Boom machte die USA binnen weniger Jahre vom Öl- und Gasimporteur zum Exporteur und löste einen massiven Produktivitätsschub aus. Die eigentlichen Gewinner waren jedoch schon bald nicht die Fracking-Unternehmen selbst, sondern deren Kunden. Das rasant wachsende Überangebot drückte die Energiepreise und vernichtete einen Großteil der Produzentenmargen. Nach 2014 setzte ein zäher Bärenmarkt für die Fracking-Branche ein, der zahlreiche Öl- und Gasunternehmen in den Ruin trieb. Die Parallele zur Künstlichen Intelligenz drängt sich auf. Auch heute fließen enorme Investitionen in eine Basistechnologie, die die Produktivität der gesamten Wirtschaft steigern könnte. Die entscheidende Frage für Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 PLATOW Börse