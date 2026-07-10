Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank



Wien (APA-ots) - "Nachhaltige Forschung und Innovation zählen zu den wesentlichen

Voraussetzungen für die zukünftige Entwicklung unseres Landes und seines Wirtschaftsstandorts. Sie bilden das Fundament für evidenzbasierte Entscheidungen und zukunftsweisende Ansätze mit nachhaltigem Mehrwert für die Gesellschaft. Mit dem Jubiläumsfonds sowie weiteren Förderinitiativen unterstützt die OeNB daher gezielt den wissenschaftlichen Nachwuchs und schafft attraktive Bedingungen, damit herausragende Talente in Österreich ihre wissenschaftlichen Vorhaben erfolgreich realisieren können", betont Edeltraud Stiftinger, Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank ( OeNB).



Das Direktorium der OeNB hat nach umfassender Evaluierung in der 1. Vergabesitzung 2026 die Finanzierung nachstehender 14 Forschungsprojekte (56 Anträge) mit rd. 3,2 Mio EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft genehmigt:



DENG, Sheran (Universität Wien, Institut für Finanzwirtschaft): Frictions in the allocation of responsible capital



GANTNER, Anita (Universität Innsbruck, Institut für

Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte): Influencing Outcomes: On the Use of the Decoy Effect in Strategic Interaction

HASLHOFER, Bernhard (Complexity Science Hub Vienna CSH - Verein zur Förderung wissenschaftlicher Forschung im Bereich komplexer Systeme): Systemic Risk Propagation in Stablecoin Ecosystems: Analyzing Depeg Contagion Mechanisms



HAUTSCH, Nikolaus (Universität Wien, Fakultät für

Wirtschaftswissenschaften, Institut für Statistik und Operations Research): Market Frictions in Decentralized Finance



KASBERGER, Bernhard (Österreichisches Institut für

Wirtschaftsforschung - WIFO): From Price Takers to Price Makers? The Welfare Impact of AI-Driven Batteries in Electricity Markets

LANDESMANN, Michael (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche - wiiw): Assessing the impact of trade policies on environmental outcomes and welfare



NAVARINI, Lorenzo (Universität Wien, Institut für

Volkswirtschaftslehre): The democratization and diversion effects of higher educational reforms



SCHIMAN-VUKAN, Stefan (Österreichisches Institut für

Wirtschaftsforschung - WIFO): The macroeconomic effects of being placed under the EU's ED-Procedure - a narrative approach

SCHMITT, Jan (Wirtschaftsuniversität Wien, Institute for International Business): Corporate Mobility and Its Consequences: A Stakeholder Perspective on Headquarters Relocations



SCHWAB, Susanne (Universität Wien, Zentrum für

Lehrer:innenbildung): PREDICT: Intergenerationelle

Einkommenskorrelation: Bildungswege und familiärer Kontext

SEIFERT, Marcel (Institut für Höhere Studien - Institute for Advanced Studies - IHS): Bridging the Heating Transition Gap: Household Investments under Subjective Uncertainty



STURN, Richard (Karl-Franzens-Universität Graz, Graz Schumpeter Centre): Ludwig v. Mises wirtschaftspolitische Relevanz und internationale Bedeutung



WURM, Elisabeth (Central European Academic gemeinnützige Privatstiftung, Central European University): Temporary Agency Employment: Worker Welfare, Firm Behavior, and Labor Market Regulation



ZELINGHER, Rotem (Wirtschaftsuniversität Wien, Department of Economics): Food-price Analytics for Secured Societies (FASS)

Der nächste Einreichtermin für die 1. Vergabesitzung des Jubiläumsfonds im Jahr 2027 beginnt mit 27.07.2026 und endet am 23.09.2026 (mittags).



Weiterführende, aktuelle Informationen zum originären Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website .



Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at



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