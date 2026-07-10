Bonn (ots) -Welche Rolle spielt Macht in der Politik - und wie viel Gestaltung ist in Krisenzeiten möglich? Über diese und weitere Fragen spricht Theo Koll in der aktuellen Ausgabe von phoenix persönlich mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder.Im Gespräch blickt Söder auf seinen politischen Werdegang zurück und beschreibt den Einfluss seines politischen Vorbilds Franz Josef Strauß. Zugleich betont er, dass ihn nicht die Macht, sondern der Wunsch nach Gestaltung in die Politik geführt habe: "Der Faktor Macht ist maßlos überschätzt." Politik sei ein zäher Prozess, aber es lohne sich, Dinge zu verändern und zu gestalten, so der CSU-Politiker.Mit Blick auf die aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen spricht sich Söder für weitreichende Reformen aus: "Unser Wirtschaftsmodell der letzten 40 Jahre wird so nicht mehr einfach funktionieren." Die Aufgabe sei jetzt, "alles dafür zu tun, aus diesen Krisen herauszukommen, um Land, Leute aber auch die Demokratie zu stabilisieren." Notwendige Veränderungen müssten jetzt entschlossen, aber mit Augenmaß umgesetzt werden: "Es ist ein Umbau, kein Neubau. Den macht man im laufenden Betrieb."Zuversichtlich fügt der bayerische Ministerpräsident hinzu: "Wir haben es in der Hand. Wir wissen ja, was auf uns zukommt. Wir können es gut steuern." Zudem dürfe man nicht vergessen, dass Deutschland nach wie vor zu den erfolgreichsten Ländern gehöre.Ein weiteres Thema ist Söders Verhältnis zu den Grünen. Trotz punktueller Zusammenarbeit - etwa auf kommunaler Ebene - schließt er eine schwarz-grüne Koalition im Bund nach wie vor aus: "Eine Koalition kann ich mir nicht vorstellen."Die programmatischen Unterschiede, insbesondere in der Migrations- oder Energiepolitik, seien dafür zu groß. Bisher könne er bei der Partei keine Wandlung erkennen.Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf unserer Website, in den Mediatheken von ARD und ZDF sowie auf unserem YouTube-Kanal. Die Sendung wird am Samstag, 11. Juli um 0.00 Uhr und 19.30 Uhr und am Sonntag, 12. Juli um 11.30 Uhr ausgestrahlt.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6312356