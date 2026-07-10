Die Vorbereitungen für künftige menschliche Siedlungen auf fremden Himmelskörpern laufen auf Hochtouren. Dabei rückt eine alltägliche, aber bislang kaum einzuschätzende Gefahr in den Fokus, die fernab der Erde völlig neuen physikalischen Gesetzen folgt. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa plant für Ende des Jahres 2026 ein auf den ersten Blick paradoxes wissenschaftliches Experiment. Im Rahmen der Mission FM2, was für "Flammability of Materials on the Moon" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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