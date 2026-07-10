ETF Analyse der Woche | iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)

Der iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) gehört zu den weltweit investierenden Dividenden-ETFs mit ESG-Filter und richtet sich an Anleger, die regelmäßige Ausschüttungen mit einer breiten Diversifikation kombinieren möchten. In dieser ETF Analyse der Woche werfen wir einen Blick auf die Charttechnik, die Fundamentaldaten sowie die aktuelle iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) Prognose.

- iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) - WKN: A2DRG5 - ISIN: IE00BYYHSXXX - Ticker: QDVW

Der ETF bildet den MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index nach und investiert in Unternehmen aus den Industrieländern mit dauerhaft attraktiven Dividendenrenditen. Zusätzlich werden alle Unternehmen anhand von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.

Die wichtigsten Merkmale:

Physische vollständige Replikation

Weltweite Diversifikation

Fokus auf Qualitäts- und Dividendenunternehmen

Quartalsweise Ausschüttung

ESG-Filter integriert

Der ETF eignet sich insbesondere für langfristig orientierte Anleger, die laufende Erträge und stabile Qualitätsunternehmen bevorzugen.

Chartcheck Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der ETF bewegte sich bis Ende Oktober längere Zeit innerhalb einer Seitwärtsphase. Mit dem anschließenden Ausbruch setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Kurs zunächst bis in den Bereich von 7 EUR führte. Der kräftige Rücksetzer im April 2025 wurde vollständig aufgeholt. Auch die Korrektur Ende März 2026 fiel deutlich moderater aus und wurde erneut von Käufern genutzt. Seitdem etabliert sich wieder ein stabiler Aufwärtstrend. Besonders positiv fällt auf, dass die SMA20 (aktuell 7,73 EUR) den jüngsten Rücksetzer zuverlässig aufgefangen hat.

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) Prognose im Wochenchart

Das langfristige Chartbild bleibt konstruktiv. Solange der ETF oberhalb der SMA20 notiert, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 9,90 EUR bis 10,00 EUR. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 würde die derzeit bullische Ausgangslage deutlich eintrüben....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.