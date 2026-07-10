Mitten in der Infrastrukturphase der KI gewinnt ein Thema massiv an Bedeutung: Datensicherheit. Ein US-Cybersecurity-Wert rückt hier besonders in den Fokus. Das Unternehmen entwickelt sich zur Plattform für Cyber Resilience, Data Security und KI-Sicherheit und adressiert damit einen Markt, der in den kommenden Jahren deutlich an Dynamik gewinnen dürfte.In den IT-Budgets der kommenden Jahre dürfte Cyber Resilience eine immer größere Rolle spielen. Der Grund liegt auf der Hand. Cyberangriffe werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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