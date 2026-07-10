Anzeige / Werbung

Citigroup hat das 12-Monats-Kursziel für den Bitcoin Kurs von 112.000 auf 82.000 Dollar gesenkt, und trotzdem kaufen Wale so viele Coins wie seit Monaten nicht mehr. BTC fiel Anfang Juli auf 57.950 Dollar und markierte damit den tiefsten Stand seit 21 Monaten. US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren im Juni 4,5 Milliarden Dollar an Nettoabflüssen, den schlimmsten Monat seit ihrer Einführung. Gleichzeitig akkumulierten Wale innerhalb von zwei Wochen 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tief. Die Coinbase-Prämie ist seit 50 Tagen negativ, was auf anhaltend schwache US-Nachfrage hinweist. Am 4. Juli kehrten die ETF-Zuflüsse mit 221 Millionen Dollar erstmals wieder ins Positive. Der Kurs erholte sich daraufhin auf rund 63.000 Dollar. Doch die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran drücken den Bitcoin Kurs erneut unter 63.000 Dollar. Dieser Artikel analysiert, was die Daten für BTC bedeuten und wo Kapital jetzt in Projekte fließt, die vor einem Börsenlisting stehen.

Bitcoin Kurs zwischen Rekordabflüssen, Whale-Käufen und Citis Kurszielkürzung

Der Bitcoin Kurs fiel am 1. Juli 2026 auf 57.950 Dollar und erreichte den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Der Juni endete mit einem Verlust von über 20 Prozent, dem steilsten Monatsrückgang seit Juni 2022. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten Nettoabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar im Juni, wobei BlackRocks IBIT mit 3,55 Milliarden Dollar fast vier Fünftel der Gesamtbelastung trug, wie CoinDesk berichtete. Citigroup senkte am 1. Juli die 12-Monats-Prognose von 112.000 auf 82.000 Dollar und setzte die erwarteten ETF-Nettozuflüsse auf null. Die kumulierten ETF-Zuflüsse für 2026 drehten zum ersten Mal seit Bestehen der Produkte ins Negative.

Gleichzeitig akkumulierten Whale-Wallets innerhalb von zwei Wochen über 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe den Tiefständen. Die Coinbase-Prämie, die den Preisunterschied zwischen Coinbase und Binance misst, ist seit 50 aufeinanderfolgenden Tagen negativ und zeigt damit eine strukturell schwache US-Nachfrage. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 reduzierte die Erwartung weiterer Zinserhöhungen. Am 4. Juli kehrten die ETF-Zuflüsse mit 221 Millionen Dollar nach zehn Tagen mit Abflüssen erstmals ins Positive zurück, wie wallstreet-online berichtete.

CoinDCX setzt das Basisziel für den Bitcoin Kurs im Juli bei 65.600 Dollar an, mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar. Changelly prognostiziert einen Jahresdurchschnitt von 67.889 Dollar für 2026. Japanische Anleiherenditen stiegen auf ein 30-Jahres-Hoch und erhöhten die Kreditkosten weltweit, was BTC weiter belastet. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,25 Billionen Dollar braucht der Kurs über eine Billion Dollar neues Kapital allein für eine Verdoppelung. Diese Rechnung lenkt den Blick auf Einstiege, bei denen der Abstand zwischen aktuellem Preis und erwartetem Ergebnis deutlich größer ausfällt.

Pepeto: Der Presale, der während der tiefsten Angst am Bitcoin Kurs Kapital anzieht

Das Muster beim aktuellen BTC-Preis zeigt, wie institutionelles Geld über ETFs abfließt, während große Wallets bei niedrigeren Preisen kaufen. Pepeto kanalisiert genau diese Entschlossenheit durch einen Presale, der mehr als 10,38 Millionen Dollar während dieser Angstphase eingesammelt hat, getragen von Käufern, die die Daten studiert und sich bewusst zum Handeln entschieden haben.

Pepeto betreibt eine Handelsplattform mit gebührenfreien Swaps über PepetoSwap und einer Cross-Chain-Bridge, die Token ohne Kosten zwischen Netzwerken bewegt und damit jeden eingesetzten Dollar schützt, sodass Käufer funktionierende Produkte erhalten, bevor der Token eine Börse erreicht. Der Presale steht bei 0,000000188 Dollar, während mehr als 10,38 Millionen Dollar eingeflossen sind, und BTC unter 63.000 Dollar gehandelt wird.

PepetoSwap verarbeitet bereits Trades, und die Bridge bewegt Token über verschiedene Chains, beides funktioniert heute, während andere Presale-Projekte noch versprechen, was Pepeto bereits gebaut hat. Der Mitgründer, der den originalen Pepe-Coin entwickelte, hat Pepeto mit dem gleichen Gesamtangebot von 420 Billionen Token entworfen, und Pepe erreichte eine Marktkapitalisierung von 3,5 Milliarden Dollar ohne jedes funktionierende Werkzeug, während Pepeto aktive Handelsprodukte mitbringt.

Der Presale ist kein Werbefenster, sondern ein fester Einstieg, bei dem jeder Käufer zum gleichen Preis wie die größten Teilnehmer einsteigt, und sobald das Binance-Listing eintrifft, schließt sich dieser Zugang endgültig. SolidProof hat jeden Vertrag geprüft und den gesamten Code vor dem Start des Presales verifiziert, sodass Käufer auf eine unabhängig überprüfte technische Grundlage vertrauen können. Das Listing trennt die Wallets, die eingestiegen sind, von allen, die zugesehen haben, und der heutige Preis verschwindet in dem Moment, in dem das Listing beginnt.

Fazit: Was der Bitcoin Kurs für Anleger jetzt bedeutet

BTC bietet Erholungspotenzial in Richtung 65.600 Dollar, doch die Marktkapitalisierung von 1,25 Billionen Dollar begrenzt die Geschwindigkeit jeder Aufwärtsbewegung. Die Daten zeigen, dass Wale kaufen und ETF-Zuflüsse zurückkehren, aber der Weg zu einer Verdoppelung erfordert Jahre. Weder die ETF-Struktur noch der BTC-Chart bieten einen Einstieg, der sich mit dem vergleichen lässt, was der Pepeto-Presale gerade offenhält. Der Presale-Preis verschwindet, sobald das Binance-Listing eintrifft, und jeder Käufer, der vor diesem Moment eingestiegen ist, bildet die Grundlage für die Erfolgsgeschichten dieses Zyklus. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand des Presales.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was bedeutet der aktuelle Bitcoin Kurs für Anleger im Juli 2026?

Der Bitcoin Kurs erholte sich von 57.950 Dollar auf rund 63.000 Dollar, doch Citi senkte das 12-Monats-Ziel auf 82.000 Dollar und die ETF-Zuflüsse bleiben fragil. Wale kauften 270.000 BTC, und das Basisziel für Juli liegt bei 65.600 Dollar.

Ist Pepeto ein starker Einstieg im aktuellen Bitcoin-Kurs-Umfeld?

Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar während extremer Angst eingesammelt, und SolidProof hat jeden Vertrag geprüft und den Code vor dem Presale-Start verifiziert. Das Binance-Listing steht bevor. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.