Die Volkswagen-Aktie setzt ihre jüngste Schwächephase fort und zählt am Freitag zu den schwächeren Werten im DAX. Bereits den zweiten Handelstag in Folge steht das Papier unter Verkaufsdruck und nähert sich seinem 52-Wochen-Tief.Aktie verliert erneut Die Volkswagen-Aktie notiert am frühen Nachmittag bei 70,42 Euro und verliert damit rund 1,5 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit entwickelt sich der Autobauer schwächer als der DAX, der sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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