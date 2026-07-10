© Foto: Shuji Kajiyama - APSoftBank und PayPay prüfen laut Insidern einen Milliarden-Einstieg bei Seven & i. Der Deal könnte Japans Handels- und Zahlungsmarkt neu ordnen.SoftBank und seine Zahlungstochter PayPay prüfen einen milliardenschweren Einstieg bei Seven & i Holdings. Das Unternehmen betreibt die japanischen 7-Eleven-Filialen und zählt zu den wichtigsten Handelskonzernen des Landes. Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen gegenüber Bloomberg könnten SoftBank und PayPay neue Aktien von Seven & i erwerben. Auch die Kreditkartensparte der Sumitomo Mitsui Financial Group erwägt demnach eine Beteiligung. Die Gespräche laufen, ein Abschluss ist jedoch noch nicht sicher. Die Unternehmen wollen den …
Enthaltene Werte: JP3967200001,JP3422950000,JP3436100006,US70450C1018Den vollständigen Artikel lesen
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