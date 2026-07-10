Die Märkte fühlen sich ruhig an. Zu ruhig. Genau das ist laut André Fischer und Golo Kirchhoff das Problem. Wer die Zeichen der letzten Wochen kennt - die Statements von gut vernetzten Polit-Insidern, die explodierenden Margenschulden, das Blutbad bei KI-Aktien - der weiß: Das, was wir bisher gesehen haben, könnte nur der Vorgeschmack auf etwas gewesen sein, das die Finanzwelt in ihren Grundfesten erschüttern wird. Und während die breite Masse noch diskutiert, haben die zwei erfahrenen Kapitalmarktexperten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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