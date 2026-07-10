Die neueste Version integriert "MBDReady Check" in Creo, erweitert die QIF-basierte Schweißnahtanalyse für NX, verbessert die Prüfabläufe und bietet nun Kompatibilität mit STEP AP242 Ausgabe 3.

Capvidia, ein Anbieter von Software für modellbasierte Definition (Model-Based Definition MBD), modellbasierte Unternehmensprozesse (Model-Based Enterprise MBE) und CAD-Interoperabilität, hat heute Capvidia 2026 R1 vorgestellt. Dies ist die neueste Version des Softwareportfolios für Hersteller, OEMs, Zulieferer und Qualitätsprüfer.

Capvidia 2026 R1 wurde in mehr als 5.600 Entwicklungsstunden erstellt. Die Version bietet eine Kombination aus über 400 neuen Funktionen, die von Kunden erwünschte Verbesserungen und Erweiterungen über das gesamte Capvidia- Produktportfolio hinweg beinhalten. So können Hersteller modellbasierte Arbeitsabläufe praxisnaher, validiert und automatisierungsfähig gestalten.

Capvidia 2026 R1 führt "MBDReady Check" innerhalb von MBDConnect for Creo ein, erweitert die QIF-basierte Schweißnahtanalyse für Siemens NX und verbessert die Arbeitsabläufe für die Stückliste und die 2D-Ballonbeschriftung in MBDVidia, verbessert die semantische Erkennung maschinenlesbarer Prüfdaten und bietet nun Unterstützung für STEP AP242, Ausgabe 3.

Die neue Version unterstreicht Capvidas Fokus auf "True MBD": modellbasierte Daten, die nicht nur für Menschen, sondern auch für Maschinen lesbar sind und sich nahtlos in nachgelagerte Arbeitsabläufe in den Bereichen Konstruktion, Fertigung, Qualitätssicherung und Lieferantenmanagement integrieren lassen.

"Hersteller benötigen nicht einfach nur mehr 3D-Daten. Sie benötigen modellbasierte Daten, die vollständig, validiert, interoperabel und für die weitere Verarbeitung bereit sind", sagte Tomasz Luniewski, CEO von Capvidia. "Mit der Version 2026 R1 unterstützt Capvidia OEMs und Zulieferer, mithilfe von MBD, QIF und automatisierungsfähigen Workflows die Digitalisierung voranzutreiben."

Herstellern, die MBD und MBE einsetzen, hilft Capvidia mit 2026 R1, Validierungszyklen zu verkürzen, den technischen Zweck zu verfolgen, die Kommunikation mit Lieferanten zu verbessern und mehr Produktdaten in maschinenlesbare Workflows zu überführen, die die Automatisierung in den Bereichen Konstruktion, Fertigung und Qualitätssicherung unterstützen.

MBDReady Check for Creo

Das Hauptmerkmal von Capvidia 2026 R1 ist "MBDReady Check" innerhalb von MBDConnect for Creo.

Bisher mussten Anwender, die in Creo Anmerkungen erstellten, häufig ein Modell exportieren, es in MBDVidia öffnen, MBDReady Check ausführen, die markierten Anmerkungen überprüfen, zu Creo zurückkehren, Probleme beheben, erneut exportieren und den Vorgang wiederholen. Mit 2026 R1 wird dieser Validierungszyklus verkürzt.

Auf MBDReady Check kann nun direkt innerhalb des Creo-Plugins zugegriffen werden. Es kann als eigenständige Option oder als Teil des Engineering Checkers genutzt werden, sodass Teams bereits in einer frühen Phase des Erstellungsvorgangs überprüfen können, ob Modelle maschinenlesbar sind.

Der Workflow hilft Anwendern dabei, markierte Anmerkungen zu identifizieren, Referenzen zu überprüfen und bestimmte Probleme direkt in Creo zu beheben. Dadurch bleibt der digitale Prozess von der Erstellung bis zur nachgelagerten Nutzung erhalten.

OEMs ermöglicht dies eine bessere Kontrolle über die Konstruktionsabsicht und eine zuverlässigere Veröffentlichung von MBD-fähigen Daten. Für Zulieferer steigt dadurch die Gewissheit, dass die erhaltenen Modelle verwertbare, validierte und maschinenlesbare Informationen für die Angebotserstellung, Planung, Prüfung und Berichterstellung enthalten.

Schweißnahtanalyse für Siemens NX

Capvidia 2026 R1 erweitert zudem die QIF-basierte Schweißnahtanalyse für Siemens NX. Aus NX exportierte Schweißnahtanalysedaten können nun über QIF übertragen und in MBDVidia visualisiert werden. Anwender können Schweißnahtmerkmale, Schweißsymbole, Schweißbahnen, Schweißvektoren und zugehörige Schweißnahtinformationen in einer strukturierten, modellbasierten Umgebung überprüfen.

In MBDVidia werden Schweißnähte in eigens dafür vorgesehenen Registerkarten erfasst und in der Modellstruktur dargestellt. Benutzer können Schweißnähte auswählen, die zu verschweißenden Flächen markieren und Schweißpfade sowie Vektoren visualisieren, die zeigen, wie die Schweißnaht ausgeführt werden soll.

Informationen zum Schweißverlauf, einschließlich der Abtastpunkte, werden in QIF gespeichert, sodass die Daten über die ursprüngliche CAD-Umgebung hinaus erhalten bleiben und wiederverwendet werden können. Dadurch stehen den Fertigungs- und Qualitätsteams wiederverwendbare Schweißdaten für die Planung, Simulation, Offline-Programmierung von Robotern und die nachgelagerte Automatisierung zur Verfügung.

Anstatt dass Schweißanforderungen in Zeichnungen, Notizen oder isolierten Dateien unentdeckt bleiben, können Schweißparameter und zugehörige Informationen Teil eines wiederverwendbaren, modellbasierten Datenpakets für die Zusammenarbeit zwischen OEMs und Zulieferern werden.

MBDVidia und Verbesserungen des Inspektionsworkflows

Capvidia 2026 R1 verbessert die Arbeitsabläufe für den "Bill of Characteristics" (BoC) und die 2D-Ballooning-Funktionen in MBDVidia. Benutzer können nun die Messresultat-Typen für einzelne BoC-Zeilen als numerisch oder "PASS/FAIL" festlegen, BoC-Zeilen nach Anmerkungen gruppieren und BoC-Daten nach gespeicherten Ansichten, Zeichnungsbereichen, Elementnamen, Anmerkungsnamen, Toleranzwerten, Kritikalität und Messgeräten filtern.

Diese Aktualisierungen unterstützen Qualitätsteams und Lieferanten dabei, komplexe Prüfanforderungen, wiederkehrende Merkmale und die Ergebnisse der Erstmusterprüfung zu verwalten. Auch wird die Lesbarkeit von 2D-Ballons verbessert, indem Benutzer bestimmte Ballons oder Zeilen innerhalb komplexer PMI-Anmerkungen hervorheben können.

Capvidia 2026 R1 verbessert zudem die semantische Interpretation technischer Anforderungen, einschließlich der Erkennung musterbasierter Anforderungen wie beispielsweise "einzeln". Dadurch können Bezugspunkte und wiederkehrende Merkmale als separate semantische Merkmale interpretiert werden und nicht mehr als ein einzelnes Merkmal.

Eine neue Funktion zur Überprüfung von Zonengrenzen in MBDReady Check hilft Anwendern dabei, Anmerkungen zu identifizieren, die sich auf Zonengrenzen beziehen, die im Modell nicht definiert sind, und verbessert so die maschinelle Lesbarkeit vor der Freigabe in nachgelagerte Prozesse.

STEP AP242 Ausgabe 3 Support

Capvidia 2026 R1 erweitert MBDVidia um die Unterstützung für STEP AP242 Ausgabe 3. Anwender können nun STEP AP242 Ausgabe 3-Dateien direkt in MBDVidia lesen und schreiben. Der STEP-Exportprozess bietet den Anwendern zudem mehr Kontrolle über die STEP-Edition und das Anwendungsprotokoll während des Exports.

Zusammen mit der QIF-Unterstützung, der MBD-Validierung, der CAD-Anbindung, dem Management von Prüfdaten und der Unternehmensautomatisierung stärkt die Unterstützung von STEP AP242 Ausgabe 3 den standardbasierten Ansatz von Capvidia bei der Umsetzung von MBD und des "Digital Thread".

Capvidia 2026 R1 bietet mehr als 400 Aktualisierungen. Dies spiegelt die Bemühungen wider, Kundenwünsche bei der praktischen Umsetzung von MBD zu berücksichtigen und die Qualität der Software stetig zu verbessern. Die Version umfasst Aktualisierungen für MBDVidia, MBDConnect for Creo, MBDConnect für NX, FormatWorks, CompareVidia, Pundit CMM, Lizenzserver-Tools sowie Enterprise-Server-Produkte.

Verfügbarkeit

Capvidia 2026 R1 steht den Kunden ab sofort zur Verfügung. Die neuesten Produkt-Upgrades können Kunden über das Download-Portal von Capvidia beziehen.

Um mehr über Capvidia 2026 R1 zu erfahren, eine Demo anzufordern oder mit dem Capvidia-Team über MBD, QIF, STEP AP242, CAD-Validierung oder die Implementierung eines Digital Thread zu sprechen, besuchen Sie www.capvidia.com.

Über Capvidia

Capvidia bietet Software für modellbasierte Definition, modellbasierte Unternehmensprozesse, CAD-Validierung, QIF-Interoperabilität und die Automatisierung des "Digital Thread". Die Produkte des Unternehmens unterstützen Hersteller dabei, maschinenlesbare Konstruktionsdaten zu erstellen, zu validieren, auszutauschen und wiederzuverwenden und zwar über Konstruktions-, Fertigungs- und Qualitätsworkflows hinweg.

Capvidia unterstützt OEMs und Zulieferer dabei, manuelle Auswertungen zu reduzieren, die Qualität zu verbessern und praxisorientierte, modellbasierte Arbeitsabläufe für Industrie 4.0 und die digitale Transformation zu entwickeln.

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