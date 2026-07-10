© Foto: Frank Molter - dpaDer weltweite Ölverbrauch wird voraussichtlich erstmals seit 2020 zurückgehen. Das teilt die Internationale Energieagentur (IEA) am Freitag mit.Laut dem jüngsten Ölmarktbericht rechnet die IEA damit, dass der globale Ölverbrauch im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um eine Million Barrel pro Tag sinken wird. Dies wäre der erste jährliche Rückgang seit dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020. Die Schließung der Straße von Hormus habe die Exporte über den Persischen Golf erheblich gestört, so die Behörde. Ihre These: Da durch die Meerenge weniger Rohöl fließt, wird tatsächlich auch weniger Öl verbraucht. Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei …
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