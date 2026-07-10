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Ethereum hat zum ersten Mal in seiner gesamten Geschichte drei Quartale hintereinander im Minus geschlossen, und der Ethereum Kurs notiert am 9. Juli 2026 bei rund 1.728 Dollar. Der Token liegt damit 65 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.955 Dollar und verzeichnete Verluste von 28 Prozent im vierten Quartal 2025, 29 Prozent im ersten Quartal 2026 und 25 Prozent im zweiten Quartal 2026. Citi senkte das 12-Monats-Kursziel von 3.175 auf 2.240 Dollar und setzte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null. Gleichzeitig löschte ein Short Squeeze in der vergangenen Woche bearische Positionen im Wert von 281 Millionen Dollar und trieb den Ethereum Kurs um zehn Prozent nach oben. BlackRocks neuer ETHB-ETF zog am ersten Handelstag 100 Millionen Dollar an frischem Kapital an. Der Widerspruch zwischen extremer Angst und institutionellem Aufbau bestimmt den Ethereum Kurs im Juli. Ein Presale-Projekt hat genau in dieser Angstphase mehr als zehn Millionen Dollar gesammelt.

Ethereum Kurs im Juli: Historische Verlustquartale treffen auf institutionelles Gegengewicht

Der Ethereum Kurs eröffnete den Juli 2026 bei rund 1.570 Dollar auf einem Mehrmonatstief und hat sich seitdem auf 1.728 Dollar erholt, wie CoinGecko zeigt. Q4 2025 schloss mit minus 28 Prozent, Q1 2026 mit minus 29 Prozent und Q2 2026 mit minus 25 Prozent. Diese drei aufeinanderfolgenden Verlustquartale sind eine absolute Premiere in der Geschichte des Tokens.

Die Ethereum Foundation brachte am 1. Juli 4.938 ETH im Wert von 7,86 Millionen Dollar in das Netzwerk ein, ein klares Signal vom eigenen Team mitten in extremer Marktangst. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 208 Milliarden Dollar, und der Token hält seinen zweiten Platz hinter Bitcoin.

Am selben Tag senkte Citi das 12-Monats-Kursziel von 3.175 auf 2.240 Dollar und verwies auf ETF-Abflüsse von 529 Millionen Dollar allein im Juni, wie wallstreet-online berichtete. Im Bärenszenario sieht Citi ETH bei 1.094 Dollar innerhalb von zwölf Monaten. Standard Chartered hält dagegen an einem Jahresendziel von 4.000 Dollar fest. Am 3. Juli zog BlackRocks neuer ETHB-ETF an seinem ersten Handelstag 100 Millionen Dollar an Zuflüssen an. Dieser Start markierte eine Wende beim institutionellen Kapital, das zuvor wochenlang abgeflossen war.

Ein Short Squeeze löschte in der vergangenen Woche bearische Positionen im Wert von 281 Millionen Dollar und trieb ETH um zehn Prozent nach oben. Der 200-Tage-EMA liegt bei rund 2.317 Dollar und damit 35 Prozent über dem aktuellen Kurs. Der Fear and Greed Index steht bei 22 und signalisiert weiterhin extreme Angst.

Vitalik Buterin stellte am 4. Juli den Lean Ethereum Masterplan vor, der einen mehrjährigen Umbau des Protokolls vorsieht. Selbst das bullische Szenario liefert vom aktuellen Niveau aus nur 2,3x Rendite, verteilt über Monate oder länger. Die Lage wirft damit die Frage auf, wo Kapital kürzere Wege zum Ergebnis findet.

Pepeto: Der Presale, den der Ethereum Kurs Zyklus noch nicht entdeckt hat

Drei rote Quartale und ein neuer ETF erzählen die Geschichte eines Tokens, der zwischen Angst und Aufbruch feststeckt. Wer Einstiege mit kürzerem Weg zum Ergebnis sucht, findet mit Pepeto einen Presale, der in dieser Phase Kapital anzieht. Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token eingesammelt, auf einer Plattform, die vom Mitbegründer des originalen Pepe-Coins aufgebaut wurde. Pepe ist der Meme-Token, der frühen Wallets Renditen im Bereich von Tausenden von Prozent gebracht hat, ohne dass ein einziges Produkt dahinterstand.

Der Presale zieht weiterhin Kapital an, während der Fear and Greed Index bei 13 steht, und diese Nachfrage wiederholt das Muster, das vor großen Listing-Rallyes zu beobachten war. Die Rechnung beginnt mit einem klaren Vergleich. Pepeto teilt sich das gleiche Angebot von 420 Billionen Token, das Pepe nutzte, um eine Marktkapitalisierung im Milliardenbereich zu erreichen, sitzt aber auf einem Bruchteil dieses Niveaus mit einer vollständig funktionierenden Plattform.

PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, sodass jeder investierte Dollar intakt bleibt, wenn die Notierung erfolgt. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, damit Kapital auf einer Kette nicht eingefroren bleibt, während sich Chancen auf anderen Netzwerken öffnen. Das Sicherheitsunternehmen SolidProof hat den gesamten Code der Plattform geprüft und jeden Smart Contract vor dem Presale-Start verifiziert, was belegt, dass die Sicherheit des Projekts von einer unabhängigen Instanz bestätigt wurde. Ein ehemaliger Binance-Experte im Entwicklerteam bringt die Erfahrung mit, die Token an Börsen bringt, statt sie im Presale festhängen zu lassen.

Gebaut auf funktionierenden Werkzeugen und demselben Team, das Pepe ohne ein einziges Produkt in Milliardenhöhe getrieben hat, ist Pepeto der Presale, den die ETH-Berichterstattung noch nicht eingeholt hat. Wenn sie es tut, wird der aktuelle Einstieg nicht mehr verfügbar sein.

Fazit

Der Ethereum Kurs zeigt Analystenziele zwischen 2.240 und 4.000 Dollar über Monate, doch selbst das bullische Szenario liefert nur 2,3x vom aktuellen Niveau. Pepeto tritt in diesen Markt ein, und Analysten sehen ein Renditepotenzial, das sich bei einem einzigen Listing-Event entfalten könnte, gestützt von 10,38 Millionen Dollar, die während der Angst gesammelt wurden. ETH-Anleger, die 2015 bei 0,31 Dollar eingestiegen sind, haben generationenveränderndes Vermögen aufgebaut, und jeder von ihnen hätte gerne mehr gekauft. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wo ein vergleichbares frühes Stadium heute liegt, und wer vor der Binance-Notierung einsteigt, positioniert sich für die Renditen, die dieser Zyklus bereithalten könnte.

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FAQs

Was zeigt der Ethereum Kurs im Juli 2026?

ETH notiert bei rund 1.728 Dollar nach drei aufeinanderfolgenden Verlustquartalen, 65 Prozent unter dem Allzeithoch. Citi sieht 2.240 Dollar in zwölf Monaten, Standard Chartered hält an 4.000 Dollar fest, und BlackRocks neuer ETHB-ETF zog am ersten Tag 100 Millionen Dollar an.

Warum zieht Pepeto im aktuellen Ethereum Kurs Umfeld Kapital an?

Analysten sehen ein Vielfaches an Renditepotenzial vor der Binance-Notierung, und 10,38 Millionen Dollar, die bei einem Fear and Greed Index von 13 eingesammelt wurden, zeigen die Überzeugung der Wallets, die bereits positioniert sind. Die offizielle Pepeto-Website bietet alle Details zum aktuellen Einstieg.